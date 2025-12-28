https://sarabic.ae/20251228/أنباء-عن-اختراق-هاتف-مدير-مكتب-نتنياهو-من-قبل-إيرانيين-والمكتب-يفتح-تحقيقا-1108656047.html

أنباء عن اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو من قبل إيرانيين... والمكتب يفتح تحقيقا

أنباء عن اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو من قبل إيرانيين... والمكتب يفتح تحقيقا

سبوتنيك عربي

أعلنت مجموعة قراصنة إيرانية أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T08:23+0000

2025-12-28T08:23+0000

2025-12-28T08:23+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن "مكتب نتنياهو يفحص أنباء اختراق الهاتف الخاص برئيس طاقمه تساحي برفرمان، على يد هاكرز من إيران".وكانت الإذاعة الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الوبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251216/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-لم-تدمر-سوى-أقل-من-3-من-منصات-إطلاق-الصواريخ-1108226939.html

https://sarabic.ae/20251222/عقب-تقارير-استخبارية-إعلام-نتنياهو-سيطرح-على-ترامب-ملف-صواريخ-إيران-1108448867.html

https://sarabic.ae/20251224/نتنياهو-حيدنا-التهديد-النووي-الإيراني-وحماس-ترفض-نزع-سلاحها-خلافًا-لخطة-ترامب-1108522038.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم