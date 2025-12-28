https://sarabic.ae/20251228/الدفاع-السورية-تكشف-سبب-دخول-وحدات-من-قواتها-اللاذقية-وطرطوس-1108666365.html

الدفاع السورية تكشف سبب دخول وحدات من قواتها اللاذقية وطرطوس

سبوتنيك عربي

وقالت قناة "الأخبارية السورية"، نقلا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد إن "مجموعات من الجيش العربي السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وصرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في الساحل السوري، تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بالفيدرالية والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق".وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وتداول بعض الناشطين أنباء حول سقوط بعض الضحايا.وبحسب منصات التواصل الاجتماعي المحلية، شهد حي "القصور" بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص، "اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان السلم الأهلي، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

