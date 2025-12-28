https://sarabic.ae/20251228/تظاهرات-في-الساحل-السوري-وحمص-وحماة-للمطالبة-بنظام-فيدرالي-والإفراج-عن-المعتقلين-1108661861.html

تظاهرات في الساحل السوري وحمص وحماة للمطالبة بنظام فيدرالي والإفراج عن المعتقلين

تظاهرات في الساحل السوري وحمص وحماة للمطالبة بنظام فيدرالي والإفراج عن المعتقلين

سبوتنيك عربي

تجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة،... 28.12.2025

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

وصرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في الساحل السوري، تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بالفيدرالية والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق".وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وتداول بعض الناشطين أنباء حول سقوط بعض الضحايا.وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عُقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا

