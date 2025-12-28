الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد
© AP Photo / Ariel Schalitالشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
© AP Photo / Ariel Schalit
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدد من المتظاهرين من "الحريديم" الذين خرجوا للاعتراض على "قانون التجنيد".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "المئات من الحريدية خرجوا للتظاهر في مدينة بني باراك للاعتراض على قانون "التجنيد" الذي يعمل على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي".
חרדים קיצונים חסמו את כביש 4 באזור בני ברק במחאה על מעצר בני ישיבות שסירבו להתגייס. שוטרים פועלים לפיזור המפגינים בכוח >>> https://t.co/59SvFBqEtj— כאן חדשות (@kann_news) December 28, 2025
צילום: שמעון ברוך @AnnaPines_ @noam_goldberg1 pic.twitter.com/097xQO8RPY
وأوضحت أن الحريديم قاموا بإغلاق الطريق السريع رقم 4 والذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، وهو أحد الطرق الرئيسة في البلاد، ما أدى إلى شلل مروري واسع في تل أبيب.
31 ديسمبر 2024, 14:45 GMT
ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشة بشأن دمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس، أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تجنيد خمسين في المائة من المطلوب تجنيدهم خلال الـسنوات الـ 7 المقبلة، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".
وفي السياق ذاته، أطلق الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، تصريحات أحدثت جدلا واسعا، حيث دعا خلالها إلى رفض تجنيد الحريديين، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة، محذرا من تأثير الجيش على الهوية الدينية.
قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".
فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.