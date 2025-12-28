الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد
سبوتنيك عربي
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدد من المتظاهرين من "الحريديم" الذين خرجوا للاعتراض على "قانون التجنيد". 28.12.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089615793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3549d614b59d0a32e66e6358f7947707.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "المئات من الحريدية خرجوا للتظاهر في مدينة بني باراك للاعتراض على قانون "التجنيد" الذي يعمل على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي".وأوضحت أن الحريديم قاموا بإغلاق الطريق السريع رقم 4 والذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، وهو أحد الطرق الرئيسة في البلاد، ما أدى إلى شلل مروري واسع في تل أبيب.ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس، أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تجنيد خمسين في المائة من المطلوب تجنيدهم خلال الـسنوات الـ 7 المقبلة، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.
17:22 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدد من المتظاهرين من "الحريديم" الذين خرجوا للاعتراض على "قانون التجنيد".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "المئات من الحريدية خرجوا للتظاهر في مدينة بني باراك للاعتراض على قانون "التجنيد" الذي يعمل على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي".
وأوضحت أن الحريديم قاموا بإغلاق الطريق السريع رقم 4 والذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، وهو أحد الطرق الرئيسة في البلاد، ما أدى إلى شلل مروري واسع في تل أبيب.
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم: هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش
31 ديسمبر 2024, 14:45 GMT
ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشة بشأن دمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس، أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تجنيد خمسين في المائة من المطلوب تجنيدهم خلال الـسنوات الـ 7 المقبلة، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".

وفي السياق ذاته، أطلق الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، تصريحات أحدثت جدلا واسعا، حيث دعا خلالها إلى رفض تجنيد الحريديين، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة، محذرا من تأثير الجيش على الهوية الدينية.

قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".
فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.
