https://sarabic.ae/20251228/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-متظاهرين-من-الحريديم-ضد-قانون-التجنيد-1108669881.html

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من "الحريديم" ضد قانون التجنيد

سبوتنيك عربي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدد من المتظاهرين من "الحريديم" الذين خرجوا للاعتراض على "قانون التجنيد". 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T17:22+0000

2025-12-28T17:22+0000

2025-12-28T17:22+0000

إسرائيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089615793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3549d614b59d0a32e66e6358f7947707.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "المئات من الحريدية خرجوا للتظاهر في مدينة بني باراك للاعتراض على قانون "التجنيد" الذي يعمل على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي".وأوضحت أن الحريديم قاموا بإغلاق الطريق السريع رقم 4 والذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، وهو أحد الطرق الرئيسة في البلاد، ما أدى إلى شلل مروري واسع في تل أبيب.ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس، أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تجنيد خمسين في المائة من المطلوب تجنيدهم خلال الـسنوات الـ 7 المقبلة، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.

https://sarabic.ae/20241231/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بشأن-تجنيد-الحريديم-هذا-هو-الوقت-المناسب-لتعزيز-الجيش-1096365255.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, العالم, الأخبار