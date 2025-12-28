بوتين يتسبب بخلاف حاد بين ماكرون وميرتس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
بوتين يتسبب بخلاف حاد بين ماكرون وميرتس
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بتفاقم الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اقتراح باريس استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبدو أن خطوة الرئيس الفرنسي لم تكن بالتنسيق مع فريدريش ميرتس، ولا يملك المستشار الألماني سوى تجاهل هذا الوضع بشكل واضح قدر الإمكان إذا أراد تجنب صدام مفتوح مع فرنسا، كما جاء في مقال نشرته صحيفة ألمانية.وفي الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الفرنسي بأن الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية.وفي المقابل، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن الاتصالات المحتملة بين قادة الدولتين (روسيا وفرنسا) يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف بعضهما بعضا، وليست مجرد محاضرة.الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بتفاقم الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اقتراح باريس استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبدو أن خطوة الرئيس الفرنسي لم تكن بالتنسيق مع فريدريش ميرتس، ولا يملك المستشار الألماني سوى تجاهل هذا الوضع بشكل واضح قدر الإمكان إذا أراد تجنب صدام مفتوح مع فرنسا، كما جاء في مقال نشرته صحيفة ألمانية.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات بين الزعيمين الألماني والفرنسي، باتت أكبر من إخفائها، وأن المواجهة المباشرة لم تعد مستبعدة.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الفرنسي بأن الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
إعلام: تصريح ماكرون حول بوتين يثير اضطرابا في الدول الغربية
23 ديسمبر, 13:34 GMT

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أن برلين ردّت بحذر على تصريح ماكرون، حيث لا يعتبر المستشار الألماني هذا الاقتراح "مساهمة جوهرية في تحقيق السلام أو في تعزيز الوحدة الأوروبية".

وفي المقابل، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن الاتصالات المحتملة بين قادة الدولتين (روسيا وفرنسا) يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف بعضهما بعضا، وليست مجرد محاضرة.
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال
