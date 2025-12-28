https://sarabic.ae/20251228/تحذير-أممي-من-التصعيد-في-اليمن-واجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-حول-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108665260.html
تحذير أممي من التصعيد في اليمن.. واجتماع طارئ للجامعة العربية حول اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
أفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل المستجدات الأمنية والسياسية الأخيرة.
اعتبر فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام اليمني السابق، أن موقف الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في اليمن هو جزء من الأزمة التي تعيشها المحافظات الجنوبية التي تعاني من التدخل الإسرائيلي خاصة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، مضيفا أن الأطراف الخارجية اللاعبة في الجنوب تريد أن توسع نفوذها في تلك المحافظات بغرض تقسيمها.وشدد اليوسفي على أن موقف الأمم المتحدة هو موقف هزيل ولم يستطع أن يفرض أي قرار على تلك الأجندات، وأنه موقف شكلي لا فعلي وليس له أي تأثير منذ الفترة الماضية وحتى اليوم.اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"أعلن مصدر رسمي في جامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد لمناقشة رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" (صوماليلاند).يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
أفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل المستجدات الأمنية والسياسية الأخيرة.
وجدد المبعوث دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، مؤكدا ضرورة اللجوء إلى الحوار وتجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر.
اعتبر فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام اليمني السابق، أن موقف الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في اليمن هو جزء من الأزمة التي تعيشها المحافظات الجنوبية التي تعاني من التدخل الإسرائيلي خاصة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، مضيفا أن الأطراف الخارجية اللاعبة في الجنوب تريد أن توسع نفوذها في تلك المحافظات بغرض تقسيمها.
وشدد اليوسفي على أن موقف الأمم المتحدة هو موقف هزيل ولم يستطع أن يفرض أي قرار على تلك الأجندات، وأنه موقف شكلي لا فعلي وليس له أي تأثير منذ الفترة الماضية وحتى اليوم.
اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
أعلن مصدر رسمي في جامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد لمناقشة رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" (صوماليلاند).
يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال
ووحدة أراضيها.
قال رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: "إن صوماليلاند جزء من الصومال أرضا وسيادة برغم الحكم الذاتي الذي الذي تتمتع به، مشيرا إلى أن القانون الدولي يساند مواقف الدول العربية والأفريقية والدول الأخرى التي رفضت اعتراف إسرائيل كدولة ذات سيادة".
وأشار حسن إلى أن إسرائيل تجري مفاوضات منذ بداية هذا العام لتسهيلات عسكرية لمطار وميناء ومراقبة بحرية لباب المندب، القريب من إيران، ولأهداف إسرائيلية أخرى تتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين من غزة.
بوتين يمد يده للسلام.. لماذا تصر كييف على الحرب؟
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع مركز قيادة المجموعة المشتركة، يوم السبت، بأنه يتم عرض شروط معقولة على كييف لإنهاء الصراع
وضمان الأمن واستعادة العلاقات مع روسيا، لكن قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لقبولها.
وقال بوتين: "نرى الآن أن هناك أشخاصا أذكياء ظهروا أيضا في الغرب يوصون سلطات كييف بقبول شروط لائقة لإنهاء الصراع. كما أنهم يقدمون شروطا أساسية جيدة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وشروطاً لإعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية، وإنعاش اقتصاد أوكرانيا".
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس أن "قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".
قال الكاتب والمحلل السياسي بسام البني: "اليوم يتضح أن روسيا ذاهبة لانتصار عسكري، ولذلك نجد أن بوتين أصدر هذه الرسالة المزدوجة لنظام كييف، بأنه إما عليكم القبول بالدبلوماسية أو قبول الحرب، ونحن جاهزون لكلا الخيارين".
وأضاف البني أنه لمس تلميحا بأن الغرب وأوكرانيا لا يريدان السلام، فالغرب لا يتحدث عن السلام مطلقا وإنما يتحدث دائما عن الحرب.
ولفت إلى أنه من مصلحة الشعب الأوكراني قبول الخيار الدبلوماسي والحل السلمي متسائلا: "من يسأل عن مصلحة الشعب الأوكراني إذا كانوا يجرونه إلى الحرب؟".
الرئيس الإيراني: طهران تواجه "حربا شاملة" تشنها أمريكا وأوروبا وإسرائيل
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن بلاده تخوض ما وصفه بـ"حرب شاملة" مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا، معتبرا أن "هذه الأطراف لا تريد لإيران أن تقف على قدميها".
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية قول الرئيس الإيراني، إن "الضغوط الغربية تهدف إلى إضعاف إيران ومنعها من التقدم، إلا أن وحدة الشعب الإيراني كفيلة بإحباط جميع مؤامرات الأعداء".
وفي إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي وحرب الـ12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، قال إن التقديرات الإسرائيلية كانت تراهن على أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار النظام في إيران، لكن تلك الرهانات فشلت.
قال الدكتور محمد خيري الباحث والمختص بالشأن الإيراني إن ما وصفه الرئيس الإيراني بـ"الحرب الشاملة التي تتعرض لها إيران" أمر يوضحه سياق الأحداث في الفترة الماضية خاصة بعد لجوء أوروبا لاستخدام آلية الزناد لفرض العقوبات الأممية على إيران.
وأضاف في تصريح لراديو "سبوتنيك"
" أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تفكر حاليا في إجراء أي مفاوضات مع إيران من أجل التوصل لاتفاق شامل لتحسين وضع الاتفاق النووي الموقع في 2015 أو التوصل لحل نهائي ينهي التوتر بين واشنطن وطهران.
دبي تسجل رقما قياسيا في عدد السياح خلال 2025
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحدث الإحصاءات حول أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام. وتُظهر الأرقام نجاح دبي في استقطاب 17.55 مليون سائح دولي بين يناير ونوفمبر 2025، وهو رقم قياسي مقارنةً بـ 16.79 مليون سائح دولي استقبلتهم المدينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُمثل زيادة بنسبة 5 % تقريبا.
قالت الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذة الاقتصاد، إن دبي سجلت أرقاما قياسية في العديد من المؤشرات وليس السياحة فقط، مشيرة إلى أن سعي دبي إلى التميز وأن تكون قبلة سياحية تجذب ملايين السياح يعكس استراتيجية واضحة وهدف لدى الإمارة تسير عليه منذ سنوات وتنتهجه للسنوات المقبلة.
وأضافت أن استباب الأمن والخدمات الفندقية الراقية والبنية التحتية المميزة والمستوى المرتفع لجودة الحياة كلها عوامل لجذب السياح، لافتة إلى أن كل هذه المؤشرات تشير إلى استراتيجية دبي الناجحة التي تؤكد أنها لا تعتمد فقط على اقتصاد النفط.