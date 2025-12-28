https://sarabic.ae/20251228/جامعة-الدول-العربية-تعقد-اجتماعا-طارئا-لرفض-الاعتراف-الإسرائيلي-بـأرض-الصومال-1108657888.html
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
ينطلق اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ الذي دعت له جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لرفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، وفقا لمراسل... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T09:36+0000
2025-12-28T09:36+0000
2025-12-28T09:36+0000
الصومال
إسرائيل
جامعة الدول العربية
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657549_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_320f5be2b82f4a814bee372080a5b106.jpg
وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية اعتراف إسرائيل بالإقليم، إذ شددت على أن "الخطوة الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار ووحدة الصومال والأمن في المنطقة بشكل عام.وأكد وزراء خارجية مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطينن وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي، على الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال".وكانت الصومال، دعت في وقت سابق، إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاعتراف الإسرائيلي.وأضاف عبدي أن "جمهورية الصومال الفيدرالية، تدين وترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما أعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى "جمهورية أرض الصومال المستقلة"، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
https://sarabic.ae/20251228/مجلس-الأمن-الدولي-يعتزم-عقد-جلسة-طارئة-لبحث-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108656453.html
https://sarabic.ae/20251227/سوريا-تدين-بشدة-الاعتراف-الإسرائيلي-بـأرض-الصومال---1108649629.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7807629576a529c49abeaab9787bd11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الصومال, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, حصري
الصومال, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, حصري
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
ينطلق اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ الذي دعت له جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لرفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية اعتراف إسرائيل بالإقليم، إذ شددت على أن "الخطوة الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار ووحدة الصومال والأمن في المنطقة بشكل عام.
وأكد وزراء خارجية مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطينن وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي، على الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال".
وكانت الصومال، دعت في وقت سابق، إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاعتراف الإسرائيلي.
وقال مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، إن "الصومال يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة، التي تمسّ سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضاً لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".
وأضاف عبدي أن "جمهورية الصومال الفيدرالية، تدين وترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما أعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى "جمهورية أرض الصومال المستقلة"، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وشدد سفير الصومال في مصر، على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت على أن "إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به كيانًا مستقلًا تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.