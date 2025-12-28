مقتل شخص وإصابة آخر إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-إثر-تحطم-مروحيتين-في-ولاية-نيوجيرسي-الأمريكية-فيديو-1108676096.html
مقتل شخص وإصابة آخر إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية... فيديو
مقتل شخص وإصابة آخر إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحيتين في مدينة هامونتون الواقعة جنوبي ولاية نيوجيرسي. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T20:30+0000
2025-12-28T20:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102065/53/1020655367_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_f3fa49d517275e2b18176020b047b900.jpg
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وصفها الحادث بأنه "تصادم جوي"، في وقت قال قائد شرطة هامونتون، كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث أخمدت الشرطة وفرق الإطفاء لاحقا النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.وذكر فريل أنه تم إبلاغ إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكيين بالحادث وسيباشران التحقيق فيه.وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون الأمريكية، بعد تأكد أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو، حيث أظهرت لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.
https://sarabic.ae/20251012/لحظة-تحطم-مروحية-أمريكية-وسقوطها-على-المارة-فيديو-1105913607.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102065/53/1020655367_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_95b888e691c468fab872d9f8168399c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

مقتل شخص وإصابة آخر إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية... فيديو

20:30 GMT 28.12.2025
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورسقوط مروحية في سوتشي
سقوط مروحية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحيتين في مدينة هامونتون الواقعة جنوبي ولاية نيوجيرسي.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وصفها الحادث بأنه "تصادم جوي"، في وقت قال قائد شرطة هامونتون، كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث أخمدت الشرطة وفرق الإطفاء لاحقا النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.
تحطم مروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
مجتمع
لحظة تحطم مروحية أمريكية وسقوطها على المارة.. فيديو
12 أكتوبر, 16:28 GMT
وذكر فريل أنه تم إبلاغ إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكيين بالحادث وسيباشران التحقيق فيه.
وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون الأمريكية، بعد تأكد أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو، حيث أظهرت لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала