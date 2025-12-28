https://sarabic.ae/20251228/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-إثر-تحطم-مروحيتين-في-ولاية-نيوجيرسي-الأمريكية-فيديو-1108676096.html
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحيتين في مدينة هامونتون الواقعة جنوبي ولاية نيوجيرسي.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وصفها الحادث بأنه "تصادم جوي"، في وقت قال قائد شرطة هامونتون، كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث أخمدت الشرطة وفرق الإطفاء لاحقا النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.وذكر فريل أنه تم إبلاغ إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكيين بالحادث وسيباشران التحقيق فيه.وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون الأمريكية، بعد تأكد أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو، حيث أظهرت لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحيتين في مدينة هامونتون الواقعة جنوبي ولاية نيوجيرسي.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وصفها الحادث بأنه "تصادم جوي"، في وقت قال قائد شرطة هامونتون، كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث أخمدت الشرطة وفرق الإطفاء لاحقا النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.
وذكر فريل أنه تم إبلاغ إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكيين بالحادث وسيباشران التحقيق فيه.
وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون الأمريكية، بعد تأكد أنباء عن اصطدام مروحيتين
في الجو، حيث أظهرت لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.