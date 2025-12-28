عربي
مكتب نتنياهو يرد على أنباء اختراق هاتف مديره
أعلنت مجموعة من القراصنة الإيرانيين، اليوم الأحد، اختراق هاتف تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد مكتب نتنياهو، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "لم يتم العثور على أي اختراق، ويجري التحقيق في الأمر".وبحسب الإعلام الإسرائيلي، من المقرر أن يتولى تساحي برافرمان، منصب سفير إسرائيل لدى بريطانيا، لكن هذه الادعاءات تهدد بتأجيل التعيين.وأعلنت مجموعة "حنظلة" أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، وفي بيان لهم نُشر على شبكة الإنترنت، زعمت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى جهاز برافرمان، وحذرت الدائرة المقربة من نتنياهو، "من تسريب معلومات حساسة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، تمكن قراصنة من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق إخباري".وجاء في المنشور المزيف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – حملوه وشاركوه مع أصدقائكم، حصري للإسرائيليين ومتاح حاليا فقط على نظام ويندوز".وكان الرابط المرفق يقود المستخدمين إلى تحميل ملف يُعتقد أنه يحتوي على فيروس أو برنامج ضار يهدف إلى اختراق الأجهزة أو الإضرار بها، بحسب التقرير.وأشار التقرير إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة ذاتها عام 2020، على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير".
مكتب نتنياهو يرد على أنباء اختراق هاتف مديره

12:24 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner بينيامين نتنياهو
بينيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة من القراصنة الإيرانيين، اليوم الأحد، اختراق هاتف تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد مكتب نتنياهو، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "لم يتم العثور على أي اختراق، ويجري التحقيق في الأمر".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، من المقرر أن يتولى تساحي برافرمان، منصب سفير إسرائيل لدى بريطانيا، لكن هذه الادعاءات تهدد بتأجيل التعيين.
وأعلنت مجموعة "حنظلة" أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، وفي بيان لهم نُشر على شبكة الإنترنت، زعمت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى جهاز برافرمان، وحذرت الدائرة المقربة من نتنياهو، "من تسريب معلومات حساسة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"
19 أكتوبر, 08:12 GMT
يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، تمكن قراصنة من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق إخباري".

وذكرت تقرير إعلامي أن المنشور حُذف بعد وقت قصير من ظهوره، قبل أن يُعاد نشره مرة أخرى ثم يزال مجددا بعد فترة وجيزة.

وجاء في المنشور المزيف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – حملوه وشاركوه مع أصدقائكم، حصري للإسرائيليين ومتاح حاليا فقط على نظام ويندوز".
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
قراصنة إيرانيون يعرضون للبيع وثائق حساسة خاصة بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية
30 أكتوبر, 17:34 GMT
وكان الرابط المرفق يقود المستخدمين إلى تحميل ملف يُعتقد أنه يحتوي على فيروس أو برنامج ضار يهدف إلى اختراق الأجهزة أو الإضرار بها، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة ذاتها عام 2020، على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير".
