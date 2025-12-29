عربي
أوشاكوف: المقترحات الأوكرانية بشأن التسوية تتضمن صيغا للتهرب من الالتزامات
أوشاكوف: المقترحات الأوكرانية بشأن التسوية تتضمن صيغا للتهرب من الالتزامات
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بعض النتائج التي حققها فريق فلاديمير زيلينسكي، والتي تسير تحديدا في هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، في تقييمنا فإنها تترك مجالا لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها".وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن روسيا تعتزم العمل بشكل وثيق ومثمر مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام، مضيفا: "لكن بطبيعة الحال، سيتم مراجعة موقف روسيا بشأن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المرحلة السابقة والحلول الناشئة. وقد تم توضيح ذلك بشكل واضح للغاية".وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن "ترامب نقل إلى بوتين نتائج محادثته مع زيلينسكي".وأكد أوشاكوف أن "بوتين لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن كييف حاولت شن هجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود بعد محادثات مارالاغو مباشرة".وبين مساعد الرئيس الروسي بأن ترامب قال عن محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين: "إنه لا يستطيع حتى تخيل مثل هذه الأعمال الجنونية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
أوشاكوف: المقترحات الأوكرانية بشأن التسوية تتضمن صيغا للتهرب من الالتزامات

أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا ترى مقترحات التسوية الأوكرانية مفتوحة للتأويل، كوسيلة للتهرب من التزاماتها.
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بعض النتائج التي حققها فريق فلاديمير زيلينسكي، والتي تسير تحديدا في هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، في تقييمنا فإنها تترك مجالا لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها".

وتابع أوشاكوف: "ستتم مراجعة موقف روسيا بشأن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا مع الولايات المتحدة والقرارات المتعلقة بمفاوضات أوكرانيا".

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
16:21 GMT
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن روسيا تعتزم العمل بشكل وثيق ومثمر مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام، مضيفا: "لكن بطبيعة الحال، سيتم مراجعة موقف روسيا بشأن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المرحلة السابقة والحلول الناشئة. وقد تم توضيح ذلك بشكل واضح للغاية".
وأشار أوشاكوف إلى أن "الرئيس ترامب أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تم نصح فلاديمير زيلينسكي، بعدم محاولة الحصول على مهلة للقوات المسلحة الأوكرانية والتركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى اتفاق شامل".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن "ترامب نقل إلى بوتين نتائج محادثته مع زيلينسكي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
16:00 GMT
وأكد أوشاكوف أن "بوتين لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن كييف حاولت شن هجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود بعد محادثات مارالاغو مباشرة".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "وبالطبع، لفت فلاديمير بوتين انتباه زميله، دونالد ترامب، إلى حقيقة أنه بعد ما يعتبره الجانب الأمريكي جولة مفاوضات ناجحة في مارالاغو، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى واسعة النطاق، وهو هجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
15:21 GMT
وبين مساعد الرئيس الروسي بأن ترامب قال عن محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين: "إنه لا يستطيع حتى تخيل مثل هذه الأعمال الجنونية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
