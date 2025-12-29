https://sarabic.ae/20251229/أوشاكوف-المقترحات-الأوكرانية-بشأن-التسوية-تتضمن-صيغا-للتهرب-من-الالتزامات-1108700649.html

أوشاكوف: المقترحات الأوكرانية بشأن التسوية تتضمن صيغا للتهرب من الالتزامات

أوشاكوف: المقترحات الأوكرانية بشأن التسوية تتضمن صيغا للتهرب من الالتزامات

أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا ترى مقترحات التسوية الأوكرانية مفتوحة للتأويل، كوسيلة للتهرب من التزاماتها. 29.12.2025

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بعض النتائج التي حققها فريق فلاديمير زيلينسكي، والتي تسير تحديدا في هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، في تقييمنا فإنها تترك مجالا لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها".وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن روسيا تعتزم العمل بشكل وثيق ومثمر مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام، مضيفا: "لكن بطبيعة الحال، سيتم مراجعة موقف روسيا بشأن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المرحلة السابقة والحلول الناشئة. وقد تم توضيح ذلك بشكل واضح للغاية".وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن "ترامب نقل إلى بوتين نتائج محادثته مع زيلينسكي".وأكد أوشاكوف أن "بوتين لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن كييف حاولت شن هجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود بعد محادثات مارالاغو مباشرة".وبين مساعد الرئيس الروسي بأن ترامب قال عن محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين: "إنه لا يستطيع حتى تخيل مثل هذه الأعمال الجنونية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.

