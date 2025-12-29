https://sarabic.ae/20251229/إصابة-سبعة-من-رجال-الشرطة-خلال-عملية-ضد-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-تركيا-1108680149.html
إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا
إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا
سبوتنيك عربي
أُصيب سبعة من رجال الشرطة خلال عملية أمنية نُفذت ضد مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، وذلك في ولاية يالوفا الواقعة شمال غربي تركيا،... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T05:24+0000
2025-12-29T05:24+0000
2025-12-29T05:24+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
أنقرة –سبوتنيك. وقالت شبكة "تي.آر.تي" التركية، إن "المشتبه بهم أطلقوا النار على عناصر إنفاذ القانون أثناء تنفيذ العملية، ما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة".وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.وأفادت ولاية يالوفا في بيان رسمي، أن عناصر الشرطة المصابين نُقلوا على الفور إلى المستشفى، مؤكدة أن التقييمات الطبية الأولية تشير إلى عدم وجود خطر على حياتهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, العالم, تنظيم داعش الإرهابي
إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا
أُصيب سبعة من رجال الشرطة خلال عملية أمنية نُفذت ضد مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، وذلك في ولاية يالوفا الواقعة شمال غربي تركيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
أنقرة –سبوتنيك. وقالت شبكة "تي.آر.تي" التركية، إن "المشتبه بهم أطلقوا النار
على عناصر إنفاذ القانون أثناء تنفيذ العملية، ما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة".
وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وأفادت ولاية يالوفا في بيان رسمي، أن عناصر الشرطة المصابين نُقلوا على الفور إلى المستشفى، مؤكدة أن التقييمات الطبية الأولية تشير إلى عدم وجود خطر على حياتهم.