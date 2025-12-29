‌‏البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/البرلمان-العراقي-ينتخب-هيبت-الحلبوسي-رئيسا-له-1108690334.html
‌‏البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
‌‏البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته السادسة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T14:01+0000
2025-12-29T14:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102635559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80bfa2fc8cce7833d3ea74785aef3bd5.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في العراق، ذكرت الدائرة اﻹعلامية للمجلس، أن "النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار فقد حصل على 9 أصوات، فيما كانت اﻷوراق الباطلة 26".وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم، يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.
https://sarabic.ae/20251117/الإطار-التنسيقي-يعلن-حسم-الكتلة-الأكبر-في-البرلمان-العراقي-1107214624.html
https://sarabic.ae/20251023/البرلمان-التركي-يمدد-تفويض-تواجد-قواته-في-العراق-وسوريا-وتوتر-متصاعد-مع-بغداد-1106307811.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102635559_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a958eed51693b05383fd603d0e82c59c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

14:01 GMT 29.12.2025
© Photoمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Photo
تابعنا عبر
انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته السادسة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في العراق، ذكرت الدائرة اﻹعلامية للمجلس، أن "النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار فقد حصل على 9 أصوات، فيما كانت اﻷوراق الباطلة 26".
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
"الإطار التنسيقي" يعلن حسم الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي
17 نوفمبر, 20:15 GMT
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
البرلمان التركي يمدد تفويض وجود قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد
23 أكتوبر, 10:28 GMT
وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم، يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала