‌‏البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته السادسة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في العراق، ذكرت الدائرة اﻹعلامية للمجلس، أن "النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار فقد حصل على 9 أصوات، فيما كانت اﻷوراق الباطلة 26".وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم، يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.

