عربي
أمساليوم
بث مباشر
"الإطار التنسيقي" يعلن حسم الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي
تابعنا عبر
أعلن ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، اليوم الإثنين، تشكيل "الكتلة الأكبر" بعد حصره الأصوات التي فاز بها في انتخابات مجلس النواب وبدء استقبال مرشحين لرئاسة الوزراء.
وجاء في بيان "الإطار التنسيقي": "وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".

وأضاف: "في سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين، الأولى تعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية".

الحكومة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العراق بين التحديات الإقليمية والمصالح الداخلية.. من سيكون رئيس الوزراء المقبل؟
13:51 GMT
وأجرى العراق يومي 9-11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع العام والخاص ضمن انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، في إطار ممارسة ديمقراطية مستمرة منذ عام 2003.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قالت في بيان يوم الإثنين الماضي: إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".

وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
