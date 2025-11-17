https://sarabic.ae/20251117/الإطار-التنسيقي-يعلن-حسم-الكتلة-الأكبر-في-البرلمان-العراقي-1107214624.html

"الإطار التنسيقي" يعلن حسم الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أعلن ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، اليوم الإثنين، تشكيل "الكتلة الأكبر" بعد حصره الأصوات التي فاز بها في انتخابات مجلس النواب وبدء استقبال مرشحين لرئاسة... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان "الإطار التنسيقي": "وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة". وأجرى العراق يومي 9-11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع العام والخاص ضمن انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، في إطار ممارسة ديمقراطية مستمرة منذ عام 2003. وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

