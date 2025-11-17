https://sarabic.ae/20251117/العراق-بين-التحديات-الإقليمية-والمصالح-الداخلية-من-سيكون-رئيس-الوزراء-المقبل؟-1107195234.html

العراق بين التحديات الإقليمية والمصالح الداخلية.. من سيكون رئيس الوزراء المقبل؟

في لحظة فارقة يعيد فيها المشهد العراقي رسم ملامحه وسط تجاذبات داخلية وضغوط إقليمية متشابكة، تتسارع التحركات خلف الكواليس لرسم خريطة تحالفات جديدة قد تقلب... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وبين صعود وجوه جديدة وتشبث أخرى بمواقعها، يرى مراقبون أن العراق مقبلة على مرحلة سياسية مختلفة تماما عمّا اعتدناه في السنوات الماضية، وفقا لرؤية المراقبين للمشهد العراقي.طريق طويل أمام المباحثاتويقول الباحث في الشأن السياسي، هادي مرعي جلو، في حديث لـ "سبوتنيك": "مسار المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة سيشهد طرح الكثير من القضايا الخلافية، رغم وجود مرتكزات أساسية تتمثل بالقوى الشيعية والسنية والكردية، التي تمتلك بدورها أولويات واضحة في إدارة النظام السياسي".ويوضح أن "المطالب الكردية، ولا سيما تلك المتعلقة بالميزانية العامة، والإيرادات النفطية، وقانون النفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها، ستكون من أبرز الملفات التي ستخضع للتفاوض"، لافتا إلى أن "قدرة القوى الشيعية على تلبية هذه المطالب ستحتاج إلى وقت وحوارات معمقة".صراعات سياسية مرتقبةفي المقابل، يقول المحلل السياسي عبد الله الكناني، لـ"سبوتنيك": "المشهد السياسي ما يزال يفتقر إلى وضوح في العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "العراق اعتاد، منذ دورات انتخابية سابقة، على دخول صراعات التشكيل الحكومي بعد كل انتخابات، ولا سيما داخل المكوّن الشيعي".ويشير إلى أن "الإطار الزمني الدستوري، الذي يتراوح بين 50-60 يوما لاستكمال الاستحقاقات، قد لا يكون كافيا في ظل التباينات بين القوى السياسية"، وتوقع الكناني أن "عملية تشكيل الحكومة قد تمتد إلى بداية عام 2026، ربما في الشهر الأول أو الثاني منه".ولفت الكناني إلى أن "هذه الانتخابات تعد الأولى التي لم يشارك فيها التيار الوطني، ما أضفى على المشهد بُعدا جديدا في توازنات القوى داخل العملية السياسية".ملامح الحكومة الجديدة واضحةبينما يؤكد الخبير في الشأن السياسي علي الناصر، "وجود ملامح واضحة لتحالفات جديدة تختلف عن تلك التي أسست الحكومات السابقة، نتيجة التحديات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط"، معتبرا أن "العراق أصبح محورا أساسيا لهذه التحديات الإقليمية".ووفقا للناصر، فإن "بعض الأسماء حظيت بموافقة أولية بين الأطراف السياسية، فيما سيتم التوافق على أسماء أخرى خلال المرحلة المقبلة، وربما قبل انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد"، وأضاف: " المشهد يتجه نحو صيغة حكومية مختلفة تمنح العراق فرصة لإعادة تقييم تجربته الديمقراطية وصياغة معادلات أكثر استقراراً في المستقبل".كما يلفت إلى أن "بعض الشخصيات الجديدة قد تظهر في الواجهة السياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تقارب عدد المقاعد بين كتل مثل دولة القانون و”الإعمار والتنمية” وغيرها، ما قد يؤدي إلى تشكيلات سياسية مختلفة عن الدورات السابقة".

