العراق يكشف موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
العراق يكشف موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، الانتهاء من حسم نتائج جميع المحطات الانتخابية المتبقية.
وتوقعت المفوضية أن "يتم الإعلان عن النتائج النهائية، اليوم أو غدا الاثنين، وبعد ذلك سيُفتح باب الطعون لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم التالي للنشر على الموقع الرسمي للمفوضية".وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية جمانة الغلاي: "تم حسم ما تبقى من المحطات واحتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج متطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت أن "المفوضية بدأت احتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقليات، كما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج".وكان رئيس الوزراء العراقي، رئيس ائتلاف "الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن ائتلافه جاء في المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.وكتب السوداني: "ائتلافنا الإعمار والتنمية أولًا، لأننا نؤمن أن العراق أولًا، وسيبقى أولًا بهمة أبنائه المخلصين".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قالت في بيان يوم الاثنين الماضي، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وتوقعت المفوضية أن "يتم الإعلان عن النتائج النهائية، اليوم أو غدا الاثنين، وبعد ذلك سيُفتح باب الطعون لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم التالي للنشر على الموقع الرسمي للمفوضية".
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية جمانة الغلاي: "تم حسم ما تبقى من المحطات واحتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج متطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضافت أن "المفوضية بدأت احتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقليات، كما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج".
وكان رئيس الوزراء العراقي، رئيس ائتلاف "الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن ائتلافه جاء في المرتبة الأولى
في نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.
ونشر السوداني تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعلن فيها أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بحسب النتائج الأولية للانتخابات، التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكتب السوداني: "ائتلافنا الإعمار والتنمية أولًا، لأننا نؤمن أن العراق أولًا، وسيبقى أولًا بهمة أبنائه المخلصين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات بالعراق، قالت في بيان يوم الاثنين الماضي، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".
وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82%.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.