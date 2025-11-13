https://sarabic.ae/20251113/رئيس-الوزراء-العراقي-حصدنا-ثمار-حرصنا-على-إحداث-الفارق-في-ميدان-العمل-1107063536.html

رئيس الوزراء العراقي: حصدنا ثمار حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الشعب العراقي سجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه بتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 55%. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء الأربعاء، عن شياع السوداني أن حكومته التي يترأسها حصدت ثمار حرصها على إحداث الفارق في ميدان العمل على أرض الواقع.وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن الشعب العراقي الكريم يخطو خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب في بلاده نسبة الـ 55%.وأوضح السوداني أن هذا الأمر هو نجاح مضاف على طريق استعادة ثقة المواطن الذي وضعه على سلم الأولويات بمنهج عمل الحكومة التي يقودها، مشيرا إلى أن "حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل وتحقيق تطلعات المواطنين، قد حصدنا ثماره اليوم، ولله الحمد، من خلال هذه المشاركة الواعية والمسؤولة لشعبنا الكريم الذي يستحق التقدير والعرفان، وإليه يرجع كل الفضل في استمرار مسيرة العطاء، وتصاعد وتيرة الإنجاز والتطوّر والنهضة الاقتصادية في بلادنا".وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أكدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية وانتخابات مجلس النواب في البلاد جرت بانسيابية عالية، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، أن "عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".وذكرت أن "عملنا كان حياديا ومهنيا ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، موضحة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11%، وبأن النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعون.وأفادت بأن المركز الأول بمحافظة بغداد احتله ائتلاف "الإعمار والتنمية" بـ411 ألفا و26 صوتا، فيما جاء حزب "تقدم" في المرتبة الثانية بمحافظة بغداد بحصوله على 284.109 أصوات و"دولة القانون" ثالثا.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق قد قالت في بيان، أول أمس الاثنين، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".وجرت في العراق، الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص بعناصر القوات العسكرية والنازحين للانتخابات التشريعية في البلاد، ومن جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82 في المئة.وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

