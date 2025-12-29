https://sarabic.ae/20251229/الداخلية-التركية-مقتل-3-عناصر-من-الشرطة-وإصابة-9-آخرين-إثر-اشتباك-مع-تنظيم-داعش-1108682697.html
الداخلية التركية: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 9 آخرين إثر اشتباك مع تنظيم "داعش"
أعلنت الشرطة التركية مقتل ستة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة يالوفا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
كما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن في الاشتباكات.وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة الثانية فجراً من مساء اليوم، وخلال عملية لمكافحة الإرهاب في يالوفا، أطلق مسلحو داعش النار على رجال الشرطة. ونتيجة لهذا الهجوم الجبان، قتل ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب ثمانية آخرون وحارس أمن. وتم إجلاء خمس نساء وطفل بنجاح من المنزل. وقُتل ستة مسلحين، جميعهم مواطنون أتراك".وأكد وزير الداخلية التركي أنه "تم القضاء على 6 عناصر أتراك من تنظيم "داعش" خلال الاشتباكات في ولاية يالوفا غربي البلاد".أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس": "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".
وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.