الداخلية التركية: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 9 آخرين إثر اشتباك مع تنظيم "داعش"

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/الداخلية-التركية-مقتل-3-عناصر-من-الشرطة-وإصابة-9-آخرين-إثر-اشتباك-مع-تنظيم-داعش-1108682697.html
الداخلية التركية: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 9 آخرين إثر اشتباك مع تنظيم "داعش"
الداخلية التركية: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 9 آخرين إثر اشتباك مع تنظيم "داعش"
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة التركية مقتل ستة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة يالوفا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T09:17+0000
2025-12-29T09:17+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/32/1020453208_0:287:3997:2535_1920x0_80_0_0_0e7c93eda23aade7abd4878dc263e8b8.jpg
كما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن في الاشتباكات.وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة الثانية فجراً من مساء اليوم، وخلال عملية لمكافحة الإرهاب في يالوفا، أطلق مسلحو داعش النار على رجال الشرطة. ونتيجة لهذا الهجوم الجبان، قتل ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب ثمانية آخرون وحارس أمن. وتم إجلاء خمس نساء وطفل بنجاح من المنزل. وقُتل ستة مسلحين، جميعهم مواطنون أتراك".وأكد وزير الداخلية التركي أنه "تم القضاء على 6 عناصر أتراك من تنظيم "داعش" خلال الاشتباكات في ولاية يالوفا غربي البلاد".أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
https://sarabic.ae/20251229/إصابة-سبعة-من-رجال-الشرطة-خلال-عملية-ضد-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-تركيا-1108680149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/32/1020453208_117:0:3881:2823_1920x0_80_0_0_714678b6eccca0183d20915bb209672a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

الداخلية التركية: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 9 آخرين إثر اشتباك مع تنظيم "داعش"

09:17 GMT 29.12.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة التركية مقتل ستة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة يالوفا.
كما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن في الاشتباكات.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة الثانية فجراً من مساء اليوم، وخلال عملية لمكافحة الإرهاب في يالوفا، أطلق مسلحو داعش النار على رجال الشرطة. ونتيجة لهذا الهجوم الجبان، قتل ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب ثمانية آخرون وحارس أمن. وتم إجلاء خمس نساء وطفل بنجاح من المنزل. وقُتل ستة مسلحين، جميعهم مواطنون أتراك".
ووفقا لوزير الداخلية التركي، فإنه "تم القبض على 137 شخصا يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" خلال عمليات أمنية في مختلف أنحاء تركيا خلال الشهر الماضي".
وأكد وزير الداخلية التركي أنه "تم القضاء على 6 عناصر أتراك من تنظيم "داعش" خلال الاشتباكات في ولاية يالوفا غربي البلاد".
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا
05:24 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.

وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس": "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала