بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا

15:01 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 29.12.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "إن القوة العسكرية الأوكرانية تتلاشى تدريجيا".

وأشار بوتين إلى "ضرورة وقف المحاولات الأوكرانية بحزم لعرقلة عمل القوات المسلحة الروسية في كوبيانسك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
14:33 GMT
وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقا، أن القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك، وتواجه مسالة مهمة تتمثل في القضاء على مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، على الضفة اليسرى لنهر أوسكول.

وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، استمع خلاله إلى تقارير قادة جبهات القتال.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية، وقال: "أيها الرفاق المحترمون! تنفَذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقا لخطة العملية العسكرية الخاصة. تتقدم القوات من مختلف المجموعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
إعلام بريطاني: بوتين يتفوق مرة أخرى دبلوماسيا على زيلينسكي
10:50 GMT

وقال بوتين في بداية الاجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعا آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع".

وقد "ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
