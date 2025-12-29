https://sarabic.ae/20251229/بوتين-مجموعة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-المحاصرة-على-ضفاف-نهر-أوسكول-تتلاشى-تدريجيا-1108693867.html
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T15:01+0000
2025-12-29T15:01+0000
2025-12-29T15:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7cbf837013956c354e2029fd64a09e30.jpg
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "إن القوة العسكرية الأوكرانية تتلاشى تدريجيا".وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقا، أن القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك، وتواجه مسالة مهمة تتمثل في القضاء على مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، على الضفة اليسرى لنهر أوسكول.وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية، وقال: "أيها الرفاق المحترمون! تنفَذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقا لخطة العملية العسكرية الخاصة. تتقدم القوات من مختلف المجموعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله". وقد "ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
https://sarabic.ae/20251229/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بثقة-عالية-1108691703.html
https://sarabic.ae/20251229/إعلام-بريطاني-بوتين-يتفوق-مرة-أخرى-دبلوماسيا-على-زيلينسكي-1108685906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_572d601f0c522b46be28401cb0007ef5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
بوتين: مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا
15:01 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 29.12.2025)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على ضفاف نهر أوسكول تتلاشى تدريجيا.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "إن القوة العسكرية الأوكرانية تتلاشى تدريجيا".
وأشار بوتين إلى "ضرورة وقف المحاولات الأوكرانية بحزم لعرقلة عمل القوات المسلحة الروسية في كوبيانسك".
وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقا، أن القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك، وتواجه مسالة مهمة تتمثل في القضاء على مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، على الضفة اليسرى لنهر أوسكول.
وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، استمع خلاله إلى تقارير قادة جبهات القتال.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
، وقال: "أيها الرفاق المحترمون! تنفَذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقا لخطة العملية العسكرية الخاصة. تتقدم القوات من مختلف المجموعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله".
وقال بوتين في بداية الاجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعا آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع".
وقد "ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025
، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".