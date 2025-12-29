https://sarabic.ae/20251229/زاخاروفا-كييف-ليست-بحاجة-إلى-السلام-لأنها-لا-تتقاضى-أجرا-مقابل-السلام-1108710076.html

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن كييف ليست بحاجة إلى السلام لأنها لا تتقاضى أجراً مقابل السلام، لأن الغرب... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء ذلك في معرض تعليقها على محاولة سلطات كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين في مقاطعة نوفغورود.وقالت زاخاروفا على أثير قناة روسيا 1 التلفزيونية: "إنهم (في كييف) لا يحتاجون إلى السلام، فهم لا يتقاضون أجراً مقابل السلام. إنهم يتقاضون أجراً فقط مقابل الهجمات الإرهابية، والتطرف، واستمرار المجازر، بما في ذلك قتل المواطنين الأوكرانيين، والغرب يدفع لهم أيضاً".وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.

