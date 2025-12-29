https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-هجوم-أوكرانيا-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-نوفغورود-صفعة-لترامب-من-قبل-كييف-1108705853.html
الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على مقر الرئاسة الروسية في نوفغورود صفعة لترامب من قبل كييف
الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على مقر الرئاسة الروسية في نوفغورود صفعة لترامب من قبل كييف
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن استهداف أوكرانيا بطائرات مسيرة لمقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود،... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T19:28+0000
2025-12-29T19:28+0000
2025-12-29T19:28+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا لبرنامج سولوفييف لايف، تعليقا على كلمات مقدم البرنامج الذي وصف الحادث بأنه صفعة على وجه ترامب: "بالتأكيد. زيلينسكي معتاد على التعامل مع عدد من قادة العالم بهذه الطريقة. وهو اعتاد على التعامل هكذا مع الإدارة السابقة في الولايات المتحدة".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-سيحاسب-على-جرائمه-1108703090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على مقر الرئاسة الروسية في نوفغورود صفعة لترامب من قبل كييف
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن استهداف أوكرانيا بطائرات مسيرة لمقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، يعد بمثابة صفعة للرئيس ترامب من قبل نظام كييف.
وقالت زاخاروفا لبرنامج سولوفييف لايف، تعليقا على كلمات مقدم البرنامج الذي وصف الحادث بأنه صفعة على وجه ترامب: "بالتأكيد. زيلينسكي معتاد على التعامل مع عدد من قادة العالم بهذه الطريقة. وهو اعتاد على التعامل هكذا مع الإدارة السابقة في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة
بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.