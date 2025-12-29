عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
سيناتور روسي: هجوم كييف على مقر إقامة بوتين يهدف إلى تقويض مبادرات السلام
وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "تنسجم جهود "أصدقاء" زيلينسكي في لندن مع المقولة الشائعة "الإنجليزية تثير المتاعب"، وتهدف إلى عرقلة عملية السلام والتوصل إلى اتفاقيات جوهرية بشأن بنية أمنية عالمية جديدة. إنها تهدف إلى تقويض مبادرات السلام التي يقودها الرئيسان الروسي والأمريكي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
17:33 GMT 29.12.2025
حصري
أفاد السيناتور سيرغي بيرمينوف، بأن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يهدف إلى تقويض مبادرات السلام بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "تنسجم جهود "أصدقاء" زيلينسكي في لندن مع المقولة الشائعة "الإنجليزية تثير المتاعب"، وتهدف إلى عرقلة عملية السلام والتوصل إلى اتفاقيات جوهرية بشأن بنية أمنية عالمية جديدة. إنها تهدف إلى تقويض مبادرات السلام التي يقودها الرئيسان الروسي والأمريكي".

وأضاف: "الهجمات الإرهابية من هذا القبيل تُظهر بوضوح للمؤسسة الأمريكية والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الوجه الحقيقي للمجلس العسكري الأوكراني، ومن الواضح أنها ستؤدي إلى تعديلات كبيرة في مواقف الولايات المتحدة وروسيا، كما صرحت وزارة الخارجية الروسية".

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
16:21 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.

وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
