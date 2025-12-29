https://sarabic.ae/20251229/كيف-تحولت-ليلة-رأس-السنة-من-مناسبة-غربية-إلى-جزء-من-التقويم-الاجتماعي-في-معظم-المدن-العربية-1108689397.html

من القاهرة إلى دبي… كيف يحتفل العرب بليلة رأس السنة؟

من القاهرة إلى دبي… كيف يحتفل العرب بليلة رأس السنة؟

مع حلول نهاية عام 2025، بما فيه من خيرات وتحديات، تستعد مدن العالم لاستقبال ليلة رأس السنة، وهي آخر ليلة في العام الميلادي وفق التقويم الغريغوري، الذي تتعامل... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت الخبيرة اجتماعية، نورا نعمة، إن "احتفالات رأس السنة تحولت في العديد من المدن العربية إلى حدث اجتماعي وطني شامل، يعتبر مشروعاً اقتصادياً وإعلامياً يعزز الرسائل الإنسانية والوطنية، وأصبحت هذه الاحتفالات تجمعاً قوياً يشارك فيه المواطنون والمقيمون، مدعومة بالتكنولوجيا، العروض، الموسيقى، والتراث، مما يخلق مزاجاً إيجابياً يرفع المعنويات ويعزز الفخر والانتماء والعلاقات الاجتماعية".واعتبرت نعمة أن هذه الاحتفالات تعبّر عن "تطور الوعي المجتمعي، حيث خفّ التشدد الديني السابق، وتحوّل النظر إليها كبهجة اجتماعية تجمع الجميع بغض النظر عن الديانات"، مشيرة إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في زيادة الوعي بقيمة الفرح والوحدة، بينما ساهمت الأجيال الشابة المتعلمة والمسافرة في تعزيز ثقافة التقبل والانفتاح".واعتبر مظهر أن "التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في مصر يمثل نموذجًا عالميًا يحتذى به على مدى أكثر من ألف عام، حيث يتجاورون في الحياة اليومية والعمل والسكن دون تمييز، ويتبادلون التبرعات لبناء المساجد والكنائس. وقد ساهم الأزهر الشريف ممثلاً في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بتأسيس "بيت العائلة المصرية" بالتعاون مع البابا تواضروس الثاني، وهو مؤسسة تناوب رئاستها بينهما، وتضم نخبة من علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي، وتلعب دورًا كبيرًا في نشر ثقافة التسامح والمحبة والصلح بين الطرفين".وأشار الخبير إلى أن الاحتفالات بهذه المناسبة "تشمل مدنًا سياحية رئيسية مثل الغردقة، شرم الشيخ، القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسوان، والإسكندرية، مما يعزز السياحة الشتوية ويحقق سياحة مستدامة طوال العام، مدعومة بتطوير البنية التحتية والطرق الجديدة التي تسهل التنقل بين المناطق".

