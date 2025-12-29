من القاهرة إلى دبي… كيف يحتفل العرب بليلة رأس السنة؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
من القاهرة إلى دبي… كيف يحتفل العرب بليلة رأس السنة؟

13:31 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 29.12.2025)
راديو
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
مع حلول نهاية عام 2025، بما فيه من خيرات وتحديات، تستعد مدن العالم لاستقبال ليلة رأس السنة، وهي آخر ليلة في العام الميلادي وفق التقويم الغريغوري، الذي تتعامل به معظم الدول رسميا، وسط جدل حول الجذور التاريخية للاحتفال ومدلوله الديني كاحتفال غربي، وكونه أصبح مناسبة اجتماعية في معظم الدول العربية.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت الخبيرة اجتماعية، نورا نعمة، إن "احتفالات رأس السنة تحولت في العديد من المدن العربية إلى حدث اجتماعي وطني شامل، يعتبر مشروعاً اقتصادياً وإعلامياً يعزز الرسائل الإنسانية والوطنية، وأصبحت هذه الاحتفالات تجمعاً قوياً يشارك فيه المواطنون والمقيمون، مدعومة بالتكنولوجيا، العروض، الموسيقى، والتراث، مما يخلق مزاجاً إيجابياً يرفع المعنويات ويعزز الفخر والانتماء والعلاقات الاجتماعية".
واعتبرت نعمة أن هذه الاحتفالات تعبّر عن "تطور الوعي المجتمعي، حيث خفّ التشدد الديني السابق، وتحوّل النظر إليها كبهجة اجتماعية تجمع الجميع بغض النظر عن الديانات"، مشيرة إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في زيادة الوعي بقيمة الفرح والوحدة، بينما ساهمت الأجيال الشابة المتعلمة والمسافرة في تعزيز ثقافة التقبل والانفتاح".

وأكد الداعية الإسلامي الشيخ، د. مظهر شاهين، أن "الإسلام لا يمانع في تهنئة المسلمين لغير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية، مثل رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وشم النسيم، استنادًا إلى قوله تعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها". فالإسلام يقصر العيدين التعبديين على عيد الفطر وعيد الأضحى، أما المناسبات الأخرى فهي اجتماعية يجوز فيها إدخال السرور على القلوب ورد التهنئة".

واعتبر مظهر أن "التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في مصر يمثل نموذجًا عالميًا يحتذى به على مدى أكثر من ألف عام، حيث يتجاورون في الحياة اليومية والعمل والسكن دون تمييز، ويتبادلون التبرعات لبناء المساجد والكنائس. وقد ساهم الأزهر الشريف ممثلاً في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بتأسيس "بيت العائلة المصرية" بالتعاون مع البابا تواضروس الثاني، وهو مؤسسة تناوب رئاستها بينهما، وتضم نخبة من علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي، وتلعب دورًا كبيرًا في نشر ثقافة التسامح والمحبة والصلح بين الطرفين".

وحول الجانب الاقتصادي لاحتفالات رأس السنة، قال نقيب السياحيين في مصر استشاري الإعلام السياحي، د. باسم حلقة، إن "ليلة رأس السنة الميلادية من أبرز المناسبات العالمية التي يحتفل بها في مصر بشكل خاص، ويساهم القطاع الخاص، ممثلاً في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة، في تحويل هذه الليلة إلى حدث اقتصادي-اجتماعي هام، من خلال تقديم برامج سياحية متكاملة تشمل الإقامة والحفلات بأسعار مدفوعة، مما يدر إيرادات كبيرة للاقتصاد المصري. كما يحرص منظمو الرحلات الدوليون على إدراج مصر في برامجهم خلال هذا التوقيت لجذب مجموعات سياحية كبيرة، مستفيدين من الاستقرار الأمني والسياسي، والجو الدافئ، والأسعار المنافسة مقارنة بدول المتوسط".

وأشار الخبير إلى أن الاحتفالات بهذه المناسبة "تشمل مدنًا سياحية رئيسية مثل الغردقة، شرم الشيخ، القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسوان، والإسكندرية، مما يعزز السياحة الشتوية ويحقق سياحة مستدامة طوال العام، مدعومة بتطوير البنية التحتية والطرق الجديدة التي تسهل التنقل بين المناطق".
