لافروف: جهود تفاوضية روسية وأمريكية لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، تهدف لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية، وأنه تم... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف، في تصريح صحفي: " في الوقت نفسه، لا تسير العملية بسهولة. لا تزال هناك عقبات كثيرة. تركز الجهود الرئيسية لفريقي التفاوض من وزارتي الخارجية الروسية والولايات المتحدة حاليا، على استعادة كاملة لعمل البعثات الدبلوماسية".وتابع لافروف: "من المهم الانتقال إلى مسائل أكثر أهمية، تشمل استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية المصادرة. وقد قُدّمت مقترحات إلى الجانب الأمريكي لإزالة هذه العقبات الخطيرة التي تحول دون استعادة العلاقات بشكل كامل، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تربط النظر في هذه المواضيع حاليا باعتبارات سياسية نظرية مجردة. وسيستمر العمل على ذلك".وأكد وزير الخارجية على أن موسكو وواشنطن تتقاسمان الرأي بأهمية التنسيق المنتظم لمواقفهما بشأن القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، تهدف لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية، وأنه تم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات.
وقال لافروف، في تصريح صحفي: " في الوقت نفسه، لا تسير العملية بسهولة. لا تزال هناك عقبات كثيرة. تركز الجهود الرئيسية لفريقي التفاوض من وزارتي الخارجية الروسية والولايات المتحدة حاليا، على استعادة كاملة لعمل البعثات الدبلوماسية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "بعد عدة جولات من المشاورات، فضلا عن الاتصالات على مستوى العمل، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات بشأن تحسين عمل البعثات الدبلوماسية وموظفيها في الدول المضيفة".
وتابع لافروف: "من المهم الانتقال إلى مسائل أكثر أهمية، تشمل استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية المصادرة. وقد قُدّمت مقترحات إلى الجانب الأمريكي لإزالة هذه العقبات الخطيرة التي تحول دون استعادة العلاقات بشكل كامل
، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تربط النظر في هذه المواضيع حاليا باعتبارات سياسية نظرية مجردة. وسيستمر العمل على ذلك".
وأضاف لافروف: "في الواقع، ومنذ المكالمة الهاتفية الأولى التي جرت في 12 شباط/فبراير، وشكلت أول اتصال بين الرئيسين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اتفق خلالها الرئيسان الروسي والأمريكي، على ضرورة التجاوز السريع لـ "الإرث المسموم" عن إدارة جو بايدن، بما يخدم غاية تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية. وقد بدأ هذا العمل على الفور، ومنذ ذلك الحين أصبحت الاتصالات مستقرة ".
وأكد وزير الخارجية على أن موسكو وواشنطن تتقاسمان الرأي بأهمية التنسيق المنتظم لمواقفهما بشأن القضايا الثنائية والدولية
، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.