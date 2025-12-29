https://sarabic.ae/20251229/وزير-الخارجية-البولندي-السابق-واشنطن-تدرك-فشل-السياسة-الأوروبية-في-أوكرانيا-1108687284.html
وزير الخارجية البولندي السابق: واشنطن تدرك فشل السياسة الأوروبية في أوكرانيا
أفاد وزير الخارجية البولندي السابق، ياتسيك تشابوتوفيتش، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيخرج منتصرًا من الأزمة الأوكرانية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال تشابوتوفيتش لوسائل إعلام بولندية: "سيخرج بوتين منتصرًا. لقد خسرت أوكرانيا، والسؤال الوحيد هو، ما حجم الخسارة؟ لقد خسرت أوروبا أيضا، خسارة فادحة، لا شك في ذلك".وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
وقال تشابوتوفيتش لوسائل إعلام بولندية: "سيخرج بوتين منتصرًا. لقد خسرت أوكرانيا، والسؤال الوحيد هو، ما حجم الخسارة؟ لقد خسرت أوروبا أيضا، خسارة فادحة، لا شك في ذلك".
وأكد تشابوتوفيتش أن أوروبا تفقد أهميتها في عملية التفاوض، لأن سياساتها أدت إلى هذا الصراع العسكري، وواشنطن تدرك ذلك.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".