عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251229/وزير-الخارجية-البولندي-السابق-واشنطن-تدرك-فشل-السياسة-الأوروبية-في-أوكرانيا-1108687284.html
وزير الخارجية البولندي السابق: واشنطن تدرك فشل السياسة الأوروبية في أوكرانيا
وزير الخارجية البولندي السابق: واشنطن تدرك فشل السياسة الأوروبية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية البولندي السابق، ياتسيك تشابوتوفيتش، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيخرج منتصرًا من الأزمة الأوكرانية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وزير الخارجية البولندي السابق: واشنطن تدرك فشل السياسة الأوروبية في أوكرانيا

12:09 GMT 29.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية البولندي السابق، ياتسيك تشابوتوفيتش، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيخرج منتصرًا من الأزمة الأوكرانية.
وقال تشابوتوفيتش لوسائل إعلام بولندية: "سيخرج بوتين منتصرًا. لقد خسرت أوكرانيا، والسؤال الوحيد هو، ما حجم الخسارة؟ لقد خسرت أوروبا أيضا، خسارة فادحة، لا شك في ذلك".

وأكد تشابوتوفيتش أن أوروبا تفقد أهميتها في عملية التفاوض، لأن سياساتها أدت إلى هذا الصراع العسكري، وواشنطن تدرك ذلك.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يشاطر ترامب تقييماته بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير
10:17 GMT
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".

