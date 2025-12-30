https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الإيراني-يطالب-الحكومة-بالاستماع-إلى-المطالب-المشروعة-للمتظاهرين-1108713946.html

الرئيس الإيراني يطالب الحكومة بالاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين

الرئيس الإيراني يطالب الحكومة بالاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان، الثلاثاء، حكومته للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T05:08+0000

2025-12-30T05:08+0000

2025-12-30T05:08+0000

الرئيس الإيراني

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg

وقال بيزِشكيان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إيرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، لكي تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أنّ المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجّل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأحد، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.

https://sarabic.ae/20230604/خامنئي-يلقي-باللوم-على-القوى-الأجنبية-في-إثارة-الاحتجاجات-الأخيرة-في-إيران-1077735345.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس الإيراني, إيران, أخبار إيران