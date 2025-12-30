عربي
الرئيس الإيراني يطالب الحكومة بالاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان، الثلاثاء، حكومته للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان، الثلاثاء، حكومته للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.
وقال بيزِشكيان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إيرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، لكي تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية".
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
خامنئي يلقي باللوم على القوى الأجنبية في إثارة الاحتجاجات الأخيرة في إيران
4 يونيو 2023, 17:17 GMT
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أنّ المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجّل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأحد، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
