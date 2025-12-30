https://sarabic.ae/20251230/الصين-الحوار-والمفاوضات-هما-السبيل-الوحيد-لحل-الأزمة-الأوكرانية-وندعو-للالتزام-بـ3-مبادئ-1108717277.html

الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية وندعو للالتزام بـ3 مبادئ

الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية وندعو للالتزام بـ3 مبادئ

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعوّل على المفاوضات والسبل السلمية، باعتبارها الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية. 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف جيان: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بثلاثة مبادئ: منع امتداد العمليات العسكرية خارج أوكرانيا، وتجنب تصعيد النزاع، والامتناع عن الاستفزازات".وأضاف: "هذا ضروري لخفض التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية للأزمة".وأعربت الصين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام في أوروبا، مؤكدا أن بكين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان

