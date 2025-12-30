عربي
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية وندعو للالتزام بـ3 مبادئ
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية وندعو للالتزام بـ3 مبادئ
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعوّل على المفاوضات والسبل السلمية، باعتبارها الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضاف جيان: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بثلاثة مبادئ: منع امتداد العمليات العسكرية خارج أوكرانيا، وتجنب تصعيد النزاع، والامتناع عن الاستفزازات".وأضاف: "هذا ضروري لخفض التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية للأزمة".وأعربت الصين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام في أوروبا، مؤكدا أن بكين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعوّل على المفاوضات والسبل السلمية، باعتبارها الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضاف جيان: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بثلاثة مبادئ: منع امتداد العمليات العسكرية خارج أوكرانيا، وتجنب تصعيد النزاع، والامتناع عن الاستفزازات".
وأضاف: "هذا ضروري لخفض التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية للأزمة".
وأعربت الصين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام في أوروبا، مؤكدا أن بكين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بنّاء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".

وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
05:23 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.
