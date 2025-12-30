رئيس البرلمان الإيراني يدعو للحوار مع المحتجين ونائبه يتحدث عن "قرار مهم غدا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251230/رئيس-البرلمان-الإيراني-يدعو-للحوار-مع-المحتجين-ونائبه-يتحدث-عن-قرار-مهم-غدا-1108723435.html
رئيس البرلمان الإيراني يدعو للحوار مع المحتجين ونائبه يتحدث عن "قرار مهم غدا"
رئيس البرلمان الإيراني يدعو للحوار مع المحتجين ونائبه يتحدث عن "قرار مهم غدا"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن أي تردد في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية غير مقبول، مشددًا على أن الحد الأدنى من واجب المسؤولين تجاه... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T11:02+0000
2025-12-30T11:03+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
وأشار قاليباف إلى أن القوى المعادية تحاول استغلال أي ضعف إداري لتحقيق أهدافها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرة المواطنين على المعيشة. وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية على الغلاء وسعر الصرف يجب التعامل معها بحوار مسؤول مع ممثلي النقابات والقطاعات المهنية، وتلبية المطالب المشروعة دون الانجرار نحو الفوضى.وحذر من أن العناصر المدربة ميدانيًا تسعى لتحويل أي احتجاج سلمي إلى أعمال شغب، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ ومرن، وأنه سيتجنب الانزلاق نحو الفوضى التي يسعى العدو لتحقيقها.وشدد قاليباف على أن إيران لا تستأذن أحدًا للدفاع عن مصالحها، وأن أي رد على تهديدات خارجية سيكون قويًا وربما غير متوقع. كما أكد أهمية استقلالية البنك المركزي واتخاذ قرارات اقتصادية منسقة داخل الحكومة لضمان معالجة الأخطاء السابقة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حاجي بابائي، أن المجلس سيصدر غدًا قرارًا مهمًا يتعلق بالظروف الراهنة ومصالح البلاد الوطنية، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.ودعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في وقت سابق اليوم، حكومته للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.وقال بيزشكيان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، لكي تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأحد، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
https://sarabic.ae/20251230/إيران-تحذر-من-رد-فوري-وقاس-على-أي-عدوان-بعد-تهديدات-ترامب-1108711002.html
https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس البرلمان الإيراني يدعو للحوار مع المحتجين ونائبه يتحدث عن "قرار مهم غدا"

11:02 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 30.12.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن أي تردد في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية غير مقبول، مشددًا على أن الحد الأدنى من واجب المسؤولين تجاه الشعب هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار قاليباف إلى أن القوى المعادية تحاول استغلال أي ضعف إداري لتحقيق أهدافها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرة المواطنين على المعيشة. وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية على الغلاء وسعر الصرف يجب التعامل معها بحوار مسؤول مع ممثلي النقابات والقطاعات المهنية، وتلبية المطالب المشروعة دون الانجرار نحو الفوضى.
وحذر من أن العناصر المدربة ميدانيًا تسعى لتحويل أي احتجاج سلمي إلى أعمال شغب، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ ومرن، وأنه سيتجنب الانزلاق نحو الفوضى التي يسعى العدو لتحقيقها.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إيران تحذر من "رد فوري وقاس" على أي عدوان بعد تهديدات ترامب
00:30 GMT
وشدد قاليباف على أن إيران لا تستأذن أحدًا للدفاع عن مصالحها، وأن أي رد على تهديدات خارجية سيكون قويًا وربما غير متوقع. كما أكد أهمية استقلالية البنك المركزي واتخاذ قرارات اقتصادية منسقة داخل الحكومة لضمان معالجة الأخطاء السابقة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حاجي بابائي، أن المجلس سيصدر غدًا قرارًا مهمًا يتعلق بالظروف الراهنة ومصالح البلاد الوطنية، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ودعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في وقت سابق اليوم، حكومته للاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بعد يومين من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.
وقال بيزشكيان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم، لكي تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
28 ديسمبر, 06:57 GMT
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأحد، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала