كيم جونغ أون يستعرض قاذفات صواريخ جديدة قادرة على "إبادة العدو"

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، اطّلع كيم جونغ أون على واقع إنتاج منظومة الصواريخ المتحركة التي سيتم تجهيز الوحدات الرئيسية في الجيش بها، وفق قرار اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.وأشاد كيم بالروح الثورية العالية لعمال المؤسسة، الذين يرفعون وتيرة الإنتاج يوميًا ويواصلون الكفاح لتحقيق أهداف إنتاج منظومات الصواريخ التي حددها الحزب.وقال كيم، الذي كان برفقة كبار مسؤولي برنامج الصواريخ، إن نظام الأسلحة الجديد سيكون "وسيلة الضربة الرئيسية" للجيش، مضيفًا أنه يمكن استخدامه أيضًا في "هجوم استراتيجي"، وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى القدرات النووية.وأكد أن منظومة الصواريخ المتحركة ستُعيد تشكيل قوة المدفعية الكورية بالكامل، وأن المؤسسة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للحزب بشأن تحديث وتعزيز المدفعية بعيدة المدى.وأضاف أن المنظومة تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة، ويمكن استخدامها لتركيز الضربات ضد العدو، كما تُعد وسيلة هجوم استراتيجية فائقة القوة، مؤكدًا أن إنتاجها بالاعتماد على القدرات والتقنيات الكورية يُعد مصدر فخر.كما تطرق كيم جونغ أون إلى خطط تحديث المؤسسة مستقبلًا، مشددًا على ضرورة إحداث "ثورة" في تجديد منظومات الأسلحة من خلال تحسين هيكل الإنتاج وتعزيز القاعدة التقنية لكل مراحل التصنيع، بما يضمن تحقيق أهداف الإنتاج العسكري التي سيحددها المؤتمر التاسع للحزب.وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم جونغ أون واقفًا إلى جانب أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة داخل مصنع واسع، تزين جدرانه شعارات دعائية.وجاءت زيارة كيم للمصنع بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ تنفيذ تجربة إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في استعراض لما وصفته بـ"الجاهزية القتالية" في مواجهة التهديدات الخارجية.

