كيم جونغ أون يستعرض قاذفات صواريخ جديدة قادرة على "إبادة العدو"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يستعرض قاذفات صواريخ جديدة قادرة على "إبادة العدو"
كيم جونغ أون يستعرض قاذفات صواريخ جديدة قادرة على "إبادة العدو"
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، اطّلع كيم جونغ أون على واقع إنتاج منظومة الصواريخ المتحركة التي سيتم تجهيز الوحدات الرئيسية في الجيش بها، وفق قرار اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.وأشاد كيم بالروح الثورية العالية لعمال المؤسسة، الذين يرفعون وتيرة الإنتاج يوميًا ويواصلون الكفاح لتحقيق أهداف إنتاج منظومات الصواريخ التي حددها الحزب.وقال كيم، الذي كان برفقة كبار مسؤولي برنامج الصواريخ، إن نظام الأسلحة الجديد سيكون "وسيلة الضربة الرئيسية" للجيش، مضيفًا أنه يمكن استخدامه أيضًا في "هجوم استراتيجي"، وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى القدرات النووية.وأكد أن منظومة الصواريخ المتحركة ستُعيد تشكيل قوة المدفعية الكورية بالكامل، وأن المؤسسة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للحزب بشأن تحديث وتعزيز المدفعية بعيدة المدى.وأضاف أن المنظومة تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة، ويمكن استخدامها لتركيز الضربات ضد العدو، كما تُعد وسيلة هجوم استراتيجية فائقة القوة، مؤكدًا أن إنتاجها بالاعتماد على القدرات والتقنيات الكورية يُعد مصدر فخر.كما تطرق كيم جونغ أون إلى خطط تحديث المؤسسة مستقبلًا، مشددًا على ضرورة إحداث "ثورة" في تجديد منظومات الأسلحة من خلال تحسين هيكل الإنتاج وتعزيز القاعدة التقنية لكل مراحل التصنيع، بما يضمن تحقيق أهداف الإنتاج العسكري التي سيحددها المؤتمر التاسع للحزب.وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم جونغ أون واقفًا إلى جانب أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة داخل مصنع واسع، تزين جدرانه شعارات دعائية.وجاءت زيارة كيم للمصنع بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ تنفيذ تجربة إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في استعراض لما وصفته بـ"الجاهزية القتالية" في مواجهة التهديدات الخارجية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كيم جونغ أون يستعرض قاذفات صواريخ جديدة قادرة على "إبادة العدو"

02:08 GMT 30.12.2025
© AP Photo / AP Video/KRTالزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017
الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / AP Video/KRT
تابعنا عبر
تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الثلاثاء، مصنعًا لإنتاج قاذفات صواريخ متعددة جديدة، مشيدًا بقدرتها على "إبادة العدو" عبر هجمات مركزة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، اطّلع كيم جونغ أون على واقع إنتاج منظومة الصواريخ المتحركة التي سيتم تجهيز الوحدات الرئيسية في الجيش بها، وفق قرار اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
كيم جونغ أون يوجه بزيادة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026
25 ديسمبر, 22:39 GMT
وأشاد كيم بالروح الثورية العالية لعمال المؤسسة، الذين يرفعون وتيرة الإنتاج يوميًا ويواصلون الكفاح لتحقيق أهداف إنتاج منظومات الصواريخ التي حددها الحزب.
وقال كيم، الذي كان برفقة كبار مسؤولي برنامج الصواريخ، إن نظام الأسلحة الجديد سيكون "وسيلة الضربة الرئيسية" للجيش، مضيفًا أنه يمكن استخدامه أيضًا في "هجوم استراتيجي"، وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى القدرات النووية.
ووصف كيم نظام قاذفات الصواريخ المتعددة الجديد بأنه "سلاح فائق القوة، قادر على إبادة العدو عبر ضربة مفاجئة ودقيقة تتمتع بدرجة عالية من الدقة وقوة تدميرية هائلة"، مشيرًا إلى أنه سيُستخدم "بكميات كبيرة في هجمات مركزة ضمن العمليات العسكرية".
وأكد أن منظومة الصواريخ المتحركة ستُعيد تشكيل قوة المدفعية الكورية بالكامل، وأن المؤسسة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للحزب بشأن تحديث وتعزيز المدفعية بعيدة المدى.
وأضاف أن المنظومة تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة، ويمكن استخدامها لتركيز الضربات ضد العدو، كما تُعد وسيلة هجوم استراتيجية فائقة القوة، مؤكدًا أن إنتاجها بالاعتماد على القدرات والتقنيات الكورية يُعد مصدر فخر.
كما تطرق كيم جونغ أون إلى خطط تحديث المؤسسة مستقبلًا، مشددًا على ضرورة إحداث "ثورة" في تجديد منظومات الأسلحة من خلال تحسين هيكل الإنتاج وتعزيز القاعدة التقنية لكل مراحل التصنيع، بما يضمن تحقيق أهداف الإنتاج العسكري التي سيحددها المؤتمر التاسع للحزب.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
كيم جونغ أون يطلع على خطط أسلحة بحرية سرية ويؤسس وحدة عسكرية جديدة
25 ديسمبر, 00:06 GMT
وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم جونغ أون واقفًا إلى جانب أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة داخل مصنع واسع، تزين جدرانه شعارات دعائية.
وجاءت زيارة كيم للمصنع بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ تنفيذ تجربة إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في استعراض لما وصفته بـ"الجاهزية القتالية" في مواجهة التهديدات الخارجية.
