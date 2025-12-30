https://sarabic.ae/20251230/نتنياهو-يوافق-على-طلب-ترامب-استئناف-المحادثات-مع-الحكومة-السورية-حول-الاتفاق-الأمني-المحتمل---إعلام-1108714040.html
نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية حول الاتفاق الأمني المحتمل - إعلام
أفادت مواقع إعلامية غربية، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
لقاء البرهان - نتنياهو
وذكر موقع "إكسيوس": "وافق نتنياهو... على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل".كما أفاد الموقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في الولايات المتحدة، رغم خلافاته مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية تنفيذه.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفاً إياه بالقوي، ومعبّراً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
إسرائيل
2025
الأخبار
ar_EG
أفادت مواقع إعلامية غربية، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل.
وذكر موقع "إكسيوس": "وافق نتنياهو... على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل".
كما أفاد الموقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في الولايات المتحدة، رغم خلافاته مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية تنفيذه.
وأضاف الموقع: وافق نتنياهو على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترامب حول كيفية تنفيذه.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع
"يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفاً إياه بالقوي، ومعبّراً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.