نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية حول الاتفاق الأمني المحتمل - إعلام

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
أمساليوم
نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية حول الاتفاق الأمني المحتمل - إعلام
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
لقاء البرهان - نتنياهو
وذكر موقع "إكسيوس": "وافق نتنياهو... على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل".كما أفاد الموقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في الولايات المتحدة، رغم خلافاته مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية تنفيذه.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفاً إياه بالقوي، ومعبّراً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية حول الاتفاق الأمني المحتمل - إعلام

30.12.2025
أفادت مواقع إعلامية غربية، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل.
وذكر موقع "إكسيوس": "وافق نتنياهو... على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل".
كما أفاد الموقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في الولايات المتحدة، رغم خلافاته مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية تنفيذه.

وأضاف الموقع: وافق نتنياهو على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترامب حول كيفية تنفيذه.

إعلام: الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة أبرز قضايا الخلاف بين ترامب ونتنياهو
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفاً إياه بالقوي، ومعبّراً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
