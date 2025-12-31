https://sarabic.ae/20251231/تركيا-تعلن-بدء-إنشاء-ميناء-فضائي-في-الصومال-1108762062.html
تركيا تعلن بدء إنشاء ميناء فضائي في الصومال
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، بدء المرحلة الأولى من أعمال بناء الميناء الفضائي الذي تعتزم تركيا إنشاءه في الصومال لإطلاق واستقبال... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
11:14 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 31.12.2025)
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، بدء المرحلة الأولى من أعمال بناء الميناء الفضائي الذي تعتزم تركيا إنشاءه في الصومال لإطلاق واستقبال مركبات الفضاء التي تصنعها محليا.
ذكرت ذلك وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إعلان كاجر، جاء بعدما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، عن اتفاق أنقرة ومقديشو، على إنشاء ميناء فضائي تركي على الأراضي الصومالية.
وأوضح كاجر، في تصريحات للوكالة أن المشروع سيقام على أرض مخصصة لتركيا في الصومال بموجب اتفاقية تعاون رسمية بين الجانبين، مؤكدا أن جميع الدراسات الفنية والاقتصادية قد اكتملت وأن أعمال البناء انطلقت على الأرض.
وأشار الوزير التركي إلى أن الدول الواقعة ضمن النطاق الاستوائي تتمتع بمزايا تقنية مهمة فيما يتعلق بعمليات الإطلاق الفضائي، لافتا إلى أن نتائج دراسات الجدوى أظهرت أن الصومال
يعد من أكثر المواقع ملاءمة للاستثمار في موانئ الفضاء.
وأضاف أن إنشاء ميناء فضائي تركي يمثل خطوة استراتيجية ستضع تركيا ضمن الدول المستقلة والتنافسية ذات النفوذ العالمي في مجال الفضاء، مؤكدا أن المشروع سيحقق مكاسب طويلة الأجل ويسهم في تنمية ما يعرف باقتصاد الفضاء.
وأوضح أن أن الميناء سيمكن تركيا
من إطلاق أقمارها الصناعية المطورة محليا بشكل مستقل، كما سيوفر خدمات إطلاق تجارية وأنشطة أخرى يكون لها مردود تنموي على الصومال.
وأجرى أردوغان أمس الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في تركيا، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون بين البلدين.