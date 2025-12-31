https://sarabic.ae/20251231/ميشوستين-لقد-هيأت-روسيا-والصين-ظروفاً-مواتية-للتعاون-1108756052.html
وقال ميشوستين، كما نقلت عنه قناة التلفزيون المركزي الصيني: "لقد هيأت حكومتا البلدين ظروفاً مواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة".وبحسب التلفزيون الصيني المركزي فأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تبادلا التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة. وقال: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ولتعزيز نتائج أكثر إثماراً في التعاون العملي بين الجانبين". وتبادل أيضا، اليوم الأربعاء، تبادل زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين وروسيا احتفلتا رسمياً بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، موجه رسالة قوية مفادها أن السلام سيسود.وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025شي جين بينغ لبوتين: روسيا والصين تدعمان بعضهما البعض وتساهمان في إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية
الأخبار
ميشوستين: لقد هيأت روسيا والصين ظروفا مواتية للتعاون
07:08 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 07:29 GMT 31.12.2025)
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في رسالته بمناسبة العام الجديد إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أن حكومتي روسيا والصين قد هيأتا الظروف المواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة.
وقال ميشوستين، كما نقلت عنه قناة التلفزيون المركزي الصيني: "لقد هيأت حكومتا البلدين ظروفاً مواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة".
كما أعرب عن ثقته بأن العام الجديد سيجلب بالتأكيد فرصاً جديدة للتنفيذ الشامل للخطط الاستراتيجية لرؤساء الدول.
وبحسب التلفزيون الصيني المركزي فأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تبادلا التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وأشار لي تشيانغ إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين، تستمر الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد في التعمق.
وقال: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ولتعزيز نتائج أكثر إثماراً في التعاون العملي بين الجانبين".
وتبادل أيضا، اليوم الأربعاء، تبادل زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة.
ونقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحياته القلبية بمناسبة الأعياد إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وتمنى للشعب الصيني السعادة والصحة.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين وروسيا احتفلتا رسمياً بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، موجه رسالة قوية مفادها أن السلام سيسود.