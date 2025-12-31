ميشوستين: لقد هيأت روسيا والصين ظروفا مواتية للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/ميشوستين-لقد-هيأت-روسيا-والصين-ظروفاً-مواتية-للتعاون-1108756052.html
ميشوستين: لقد هيأت روسيا والصين ظروفا مواتية للتعاون
ميشوستين: لقد هيأت روسيا والصين ظروفا مواتية للتعاون
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في رسالته بمناسبة العام الجديد إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أن حكومتي روسيا والصين قد هيأتا الظروف المواتية... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T07:08+0000
2025-12-31T07:29+0000
روسيا
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107195886_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_00e26ad644d18f1a29e71365ab4a3efb.jpg
وقال ميشوستين، كما نقلت عنه قناة التلفزيون المركزي الصيني: "لقد هيأت حكومتا البلدين ظروفاً مواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة".وبحسب التلفزيون الصيني المركزي فأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تبادلا التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة. وقال: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ولتعزيز نتائج أكثر إثماراً في التعاون العملي بين الجانبين". وتبادل أيضا، اليوم الأربعاء، تبادل زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين وروسيا احتفلتا رسمياً بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، موجه رسالة قوية مفادها أن السلام سيسود.وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025شي جين بينغ لبوتين: روسيا والصين تدعمان بعضهما البعض وتساهمان في إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية
https://sarabic.ae/20251104/ميشوستين-على-روسيا-والصين-تهيئة-ظروف-مواتية-للاستثمارات-المتبادلة-1106708835.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107195886_0:0:2652:1990_1920x0_80_0_0_21cae1ad45c1927d27466fe5268c0cad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

ميشوستين: لقد هيأت روسيا والصين ظروفا مواتية للتعاون

07:08 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 07:29 GMT 31.12.2025)
© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . Alexander Miridonov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في رسالته بمناسبة العام الجديد إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أن حكومتي روسيا والصين قد هيأتا الظروف المواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة.
وقال ميشوستين، كما نقلت عنه قناة التلفزيون المركزي الصيني: "لقد هيأت حكومتا البلدين ظروفاً مواتية لتنفيذ مشاريع التعاون الواعدة".

كما أعرب عن ثقته بأن العام الجديد سيجلب بالتأكيد فرصاً جديدة للتنفيذ الشامل للخطط الاستراتيجية لرؤساء الدول.

وبحسب التلفزيون الصيني المركزي فأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تبادلا التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وأشار لي تشيانغ إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين، تستمر الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد في التعمق.

وقال: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ولتعزيز نتائج أكثر إثماراً في التعاون العملي بين الجانبين".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، موسكو، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
ميشوستين: على روسيا والصين تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات المتبادلة
4 نوفمبر, 03:51 GMT
وتبادل أيضا، اليوم الأربعاء، تبادل زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة.

ونقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحياته القلبية بمناسبة الأعياد إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وتمنى للشعب الصيني السعادة والصحة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين وروسيا احتفلتا رسمياً بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، موجه رسالة قوية مفادها أن السلام سيسود.
وزير الخارجية الصيني يشيد بمتانة العلاقات الصينية الروسية في عام 2025
شي جين بينغ لبوتين: روسيا والصين تدعمان بعضهما البعض وتساهمان في إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала