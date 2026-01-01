أبو ظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة "غينيس" بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/أبو-ظبي-ورأس-الخيمة-تدخلان-موسوعة-غينيس-بأضخم-عروض-لاحتفالات-رأس-السنة-في-العالم-1108807598.html
أبو ظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة "غينيس" بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
أبو ظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة "غينيس" بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
سبوتنيك عربي
قال مراسل "سبوتنيك" في الإمارات إن إماراتي أبو ظبي ورأس الخيمة سجلتا دخولًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيمهما واحدًا من أكبر وأبرز عروض... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T17:47+0000
2026-01-01T18:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الامارات العربية المتحدة
أخبار رأس السنة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108807857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c41ed744ef9aaf8e902ba17cf5ebab87.jpg
وفي أبو ظبي، شهد "مهرجان الشيخ زايد" في منطقة الوثبة تنفيذ خمس محاولات رسمية لتحطيم أرقام قياسية عالمية، شملت أطول عرض للألعاب النارية في المنطقة لمدة 62 دقيقة متواصلة.أما إمارة رأس الخيمة، فقد عززت حضورها الدولي في احتفالات رأس السنة عبر تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" تمثل في أكبر تشكيل جوي لصورة طائر الفينيق باستخدام الطائرات المسيّرة المتعددة المراوح.وكانت دولة الإمارات قد شهدت استعدادات استثنائية واسعة النطاق شملت استنفارًا شاملًا لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الشرطية والدفاع المدني والفرق الطبية والبلديات، لضمان تنظيم الاحتفالات في بيئة آمنة ومنظمة. تزامن ذلك مع وصول مئات الآلاف الزوار إلى اكثر من 70 موقعاً في مختلف مناطق الإمارات لمشاهدة الالعاب النارية وعروض الدرون والفرق الاستعراضية."سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي"سبوتنيك" ترصد أول رحلة مأهولة لـ"تاكسي جوي كهربائي" في معرض دبي للطيران 2025... فيديو
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108807857_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_72e2edb6102c26e8a79755bafec10c19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, أخبار رأس السنة, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, أخبار رأس السنة, العالم العربي

أبو ظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة "غينيس" بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم

17:47 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 18:00 GMT 01.01.2026)
© Sputnik / باسل شرتوحأبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik / باسل شرتوح
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
قال مراسل "سبوتنيك" في الإمارات إن إماراتي أبو ظبي ورأس الخيمة سجلتا دخولًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيمهما واحدًا من أكبر وأبرز عروض احتفالات رأس السنة الجديدة على مستوى العالم، وذلك عبر عروض مبتكرة جمعت بين التقنيات المتقدمة والمؤثرات البصرية الواسعة النطاق.
وفي أبو ظبي، شهد "مهرجان الشيخ زايد" في منطقة الوثبة تنفيذ خمس محاولات رسمية لتحطيم أرقام قياسية عالمية، شملت أطول عرض للألعاب النارية في المنطقة لمدة 62 دقيقة متواصلة.
إضافة إلى أكبر عرض لطائرات الدرون في العالم بمشاركة 6,500 طائرة نفّذت تشكيلات جوية متتابعة امتدت حتى منتصف الليل، في إطار برنامج احتفالي استمر عدة ساعات.

أما إمارة رأس الخيمة، فقد عززت حضورها الدولي في احتفالات رأس السنة عبر تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" تمثل في أكبر تشكيل جوي لصورة طائر الفينيق باستخدام الطائرات المسيّرة المتعددة المراوح.

حيث شاركت 2,300 طائرة درون، بينها 1,000 طائرة مزودة بمؤثرات نارية، وذلك خلال عرض استمر 15 دقيقة على الواجهة البحرية بين جزيرتي المرجان والحمرا.

© Sputnik / باسل شرتوحأبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
© Sputnik / باسل شرتوح
وكانت دولة الإمارات قد شهدت استعدادات استثنائية واسعة النطاق شملت استنفارًا شاملًا لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الشرطية والدفاع المدني والفرق الطبية والبلديات، لضمان تنظيم الاحتفالات في بيئة آمنة ومنظمة.
© Sputnik / باسل شرتوحأبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
© Sputnik / باسل شرتوح

وتم تنفيذ خطط ميدانية متكاملة لإدارة الحشود، وتأمين المواقع الحيوية، وتسهيل حركة المرور، وتوفير أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.

© Sputnik / باسل شرتوحأبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
أبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
© Sputnik / باسل شرتوح
تزامن ذلك مع وصول مئات الآلاف الزوار إلى اكثر من 70 موقعاً في مختلف مناطق الإمارات لمشاهدة الالعاب النارية وعروض الدرون والفرق الاستعراضية.
"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
"سبوتنيك" ترصد أول رحلة مأهولة لـ"تاكسي جوي كهربائي" في معرض دبي للطيران 2025... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала