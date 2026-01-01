أبو ظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة "غينيس" بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
17:47 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 18:00 GMT 01.01.2026)
© Sputnik / باسل شرتوحأبوظبي ورأس الخيمة تدخلان موسوعة غينيس بأضخم عروض لاحتفالات رأس السنة في العالم
© Sputnik / باسل شرتوح
قال مراسل "سبوتنيك" في الإمارات إن إماراتي أبو ظبي ورأس الخيمة سجلتا دخولًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيمهما واحدًا من أكبر وأبرز عروض احتفالات رأس السنة الجديدة على مستوى العالم، وذلك عبر عروض مبتكرة جمعت بين التقنيات المتقدمة والمؤثرات البصرية الواسعة النطاق.
وفي أبو ظبي، شهد "مهرجان الشيخ زايد" في منطقة الوثبة تنفيذ خمس محاولات رسمية لتحطيم أرقام قياسية عالمية، شملت أطول عرض للألعاب النارية في المنطقة لمدة 62 دقيقة متواصلة.
إضافة إلى أكبر عرض لطائرات الدرون في العالم بمشاركة 6,500 طائرة نفّذت تشكيلات جوية متتابعة امتدت حتى منتصف الليل، في إطار برنامج احتفالي استمر عدة ساعات.
أما إمارة رأس الخيمة، فقد عززت حضورها الدولي في احتفالات رأس السنة عبر تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" تمثل في أكبر تشكيل جوي لصورة طائر الفينيق باستخدام الطائرات المسيّرة المتعددة المراوح.
حيث شاركت 2,300 طائرة درون، بينها 1,000 طائرة مزودة بمؤثرات نارية، وذلك خلال عرض استمر 15 دقيقة على الواجهة البحرية بين جزيرتي المرجان والحمرا.
وكانت دولة الإمارات قد شهدت استعدادات استثنائية واسعة النطاق شملت استنفارًا شاملًا لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الشرطية والدفاع المدني والفرق الطبية والبلديات، لضمان تنظيم الاحتفالات في بيئة آمنة ومنظمة.
وتم تنفيذ خطط ميدانية متكاملة لإدارة الحشود، وتأمين المواقع الحيوية، وتسهيل حركة المرور، وتوفير أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.
تزامن ذلك مع وصول مئات الآلاف الزوار إلى اكثر من 70 موقعاً في مختلف مناطق الإمارات لمشاهدة الالعاب النارية وعروض الدرون والفرق الاستعراضية.