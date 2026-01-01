https://sarabic.ae/20260101/أكاديمية-العلوم-الروسية-2026-قد-تكون-حاسمة-لحل-النزاع-الأوكراني-1108783466.html
أكاديمية العلوم الروسية: 2026 قد تكون حاسمة لحل النزاع الأوكراني
أفاد تقرير لأكاديمية العلوم الروسية، الخميس، أن عام 2026 قد يصبح حاسمًا في تسوية النزاع في أوكرانيا، إذ تفرض منطق الدورة الانتخابية على الرئيس الأمريكي دونالد...
ووفقًا للتقرير الصادر عن معهد الدراسات العالمية والاقتصادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قد يصبح عام 2026 حاسمًا في تسوية النزاع الأوكراني. إذ أن منطق العملية الانتخابية يتطلب من دونالد ترامب تقديم بعض الإنجازات الجادة لجهوده الوسيطية".وأكد مؤلفو التقرير أن الديمقراطيين، في ظل حملة انتخابية، سيتعاملون بانتقاد مع روسيا ومع المبادرات الدبلوماسية لترامب. وفي حال التوصل إلى اتفاق وإنهاء الأعمال القتالية، سيكون من المتوقع، وفق تقدير الخبراء، أن تلعب الولايات المتحدة دورًا نشطًا في ضمانات السلام على الأقل حتى نهاية ولاية ترامب، حيث ستصبح هذه التسوية "معيارًا لحل المشكلات المستعصية" وإثباتًا للقيادة العالمية للولايات المتحدة.وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته بأن تسوية النزاع في أوكرانيا باتت قريبة جدًا، وأنه لتحقيق هذه الغاية يبقى حل قضية أو قضيتين رئيسيتين. وأضاف أنه يأمل مرة أخرى في إمكانية حل هذه القضايا، وتحقيق إنهاء النزاع الأوكراني في نهاية المطاف.
