https://sarabic.ae/20260101/أكاديمية-العلوم-الروسية-2026-قد-تكون-حاسمة-لحل-النزاع-الأوكراني-1108783466.html
أكاديمية العلوم الروسية: 2026 قد تكون حاسمة لحل النزاع الأوكراني
أكاديمية العلوم الروسية: 2026 قد تكون حاسمة لحل النزاع الأوكراني
أكاديمية العلوم الروسية: 2026 قد تكون حاسمة لحل النزاع الأوكراني

02:00 GMT 01.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد تقرير لأكاديمية العلوم الروسية، الخميس، أن عام 2026 قد يصبح حاسمًا في تسوية النزاع في أوكرانيا، إذ تفرض منطق الدورة الانتخابية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار نتائج جهوده في الوساطة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن معهد الدراسات العالمية والاقتصادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قد يصبح عام 2026 حاسمًا في تسوية النزاع الأوكراني. إذ أن منطق العملية الانتخابية يتطلب من دونالد ترامب تقديم بعض الإنجازات الجادة لجهوده الوسيطية".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يشاطر ترامب تقييماته بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير
29 ديسمبر 2025, 10:17 GMT
وأكد مؤلفو التقرير أن الديمقراطيين، في ظل حملة انتخابية، سيتعاملون بانتقاد مع روسيا ومع المبادرات الدبلوماسية لترامب. وفي حال التوصل إلى اتفاق وإنهاء الأعمال القتالية، سيكون من المتوقع، وفق تقدير الخبراء، أن تلعب الولايات المتحدة دورًا نشطًا في ضمانات السلام على الأقل حتى نهاية ولاية ترامب، حيث ستصبح هذه التسوية "معيارًا لحل المشكلات المستعصية" وإثباتًا للقيادة العالمية للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته بأن تسوية النزاع في أوكرانيا باتت قريبة جدًا، وأنه لتحقيق هذه الغاية يبقى حل قضية أو قضيتين رئيسيتين. وأضاف أنه يأمل مرة أخرى في إمكانية حل هذه القضايا، وتحقيق إنهاء النزاع الأوكراني في نهاية المطاف.
