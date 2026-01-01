أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/أكثر-من-نصف-مليون-شخصا-يتظاهرون-في-تركيا-دعما-لفلسطين-فيديو-1108800593.html
أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو
أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو
سبوتنيك عربي
شارك أكثر من نصف مليون شخص في تظاهرة وسط مدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة وفلسطين، اليوم الخميس. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T13:11+0000
2026-01-01T13:17+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082142175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1d1c268b3f08fa81c45525d41435d59.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 520 ألف شخص خرجوا للتظاهر وسط اسطنبول التركية، حيث شاركوا في مسيرة دعما لفلسطين في بداية العام الجديد 2026.وحملت المسيرة الداعمة لفلسطين شعار "لا ننحني، لا نصمت، لا ننسى فلسطين"، ونظمتها مؤسسة "تركيا للشباب" (TÜGVA) بمشاركة أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني.وردد المتظاهرون، وفقا للوكالة، هتافات مثل "من إسطنبول إلى غزة ألف تحية للمقاومة" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر". كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها "العدل لفلسطين، والضمير للعالم"، بينما وُضعت على أحد الجسور لافتة كبيرة باللغتين التركية والإنجليزية كتب عليها "العدل لغزة".يشار إلى أن المسيرة التركية شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين، من بينهم عدد كبير من الوزراء في حكومة رجب طيب أردوغان، وولده بلال، ومحافظ إسطنبول داوود غول.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250212/رئيس-وزراء-تركيا-الأسبق-يقترح-ربط-غزة-بحكم-ذاتي-تركي-لحين-إقامة-دولة-فلسطين-فيديو-1097713030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082142175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6141be896ea869ed4ed43d240ef3dee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو

13:11 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 13:17 GMT 01.01.2026)
© AP Photo / Emrah Gurelمظاهرات في اسطنبول، تركيا، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة
مظاهرات في اسطنبول، تركيا، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
تابعنا عبر
شارك أكثر من نصف مليون شخص في تظاهرة وسط مدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة وفلسطين، اليوم الخميس.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 520 ألف شخص خرجوا للتظاهر وسط اسطنبول التركية، حيث شاركوا في مسيرة دعما لفلسطين في بداية العام الجديد 2026.
وحملت المسيرة الداعمة لفلسطين شعار "لا ننحني، لا نصمت، لا ننسى فلسطين"، ونظمتها مؤسسة "تركيا للشباب" (TÜGVA) بمشاركة أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني.
رئيس الوزراء التركي احمد داوود أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
رئيس وزراء تركيا الأسبق يقترح ربط غزة بحكم ذاتي تركي لحين إقامة دولة فلسطين... فيديو
12 فبراير 2025, 13:07 GMT
وردد المتظاهرون، وفقا للوكالة، هتافات مثل "من إسطنبول إلى غزة ألف تحية للمقاومة" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر". كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها "العدل لفلسطين، والضمير للعالم"، بينما وُضعت على أحد الجسور لافتة كبيرة باللغتين التركية والإنجليزية كتب عليها "العدل لغزة".
يشار إلى أن المسيرة التركية شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين، من بينهم عدد كبير من الوزراء في حكومة رجب طيب أردوغان، وولده بلال، ومحافظ إسطنبول داوود غول.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала