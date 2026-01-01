عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام: فرنسا وبريطانيا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا دون تفويض أممي أو أوروبي

00:44 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، حتى من دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "فيلت" الألمانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، إن باريس ولندن مستعدتان لتقديم "ضمانات أمنية قوية"، ولا تستبعدان الدخول في اشتباكات مسلحة إذا اقتضت الضرورة.
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية البولندي السابق: واشنطن تدرك فشل السياسة الأوروبية في أوكرانيا
29 ديسمبر 2025, 12:09 GMT
وفي الوقت نفسه، أعدّ الاتحاد الأوروبي، بمشاركة رائدة من خبراء فرنسيين وبريطانيين، خطة لإرسال ما يصل إلى 15 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، في إطار ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، ليعملوا كقوة ردع بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن مراقبة وقف إطلاق النار جوًا وبحرًا يُتوقع أن تتم انطلاقًا من أراضي الدول المجاورة لأوكرانيا، مع احتمال أن تضطلع تركيا بدور في مراقبة الوضع في منطقة البحر الأسود.
وتحاول فرنسا، بصفتها الرئيس المشارك لما يُسمى "تحالف الراغبين"، الدفع نحو نشر قوة متعددة الجنسيات ذات طابع "ردعي" في أوكرانيا. وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن 26 دولة أبدت التزامها بالمشاركة في هذا الانتشار بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وفي 2024، ذكرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يخطط لنشر ما يُسمى قوة حفظ سلام قوامها نحو 100 ألف جندي في أوكرانيا بهدف استعادة قدراتها القتالية، ووصفت الهيئة هذا السيناريو بأنه احتلال فعلي للبلاد.
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا جدوى من وجود قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام مستدام، مشددًا على أن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.
