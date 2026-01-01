https://sarabic.ae/20260101/إعلام-فرنسا-وبريطانيا-مستعدتان-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-دون-تفويض-أممي-أو-أوروبي-1108783671.html
إعلام: فرنسا وبريطانيا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا دون تفويض أممي أو أوروبي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، حتى من دون الحصول...
أخبار فرنسا
بريطانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، حتى من دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "فيلت" الألمانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، إن باريس ولندن مستعدتان لتقديم "ضمانات أمنية قوية"، ولا تستبعدان الدخول في اشتباكات مسلحة إذا اقتضت الضرورة.
29 ديسمبر 2025, 12:09 GMT
وفي الوقت نفسه، أعدّ الاتحاد الأوروبي، بمشاركة رائدة من خبراء فرنسيين وبريطانيين، خطة لإرسال ما يصل إلى 15 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، في إطار ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، ليعملوا كقوة ردع بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن مراقبة وقف إطلاق النار جوًا وبحرًا يُتوقع أن تتم انطلاقًا من أراضي الدول المجاورة لأوكرانيا، مع احتمال أن تضطلع تركيا بدور في مراقبة الوضع في منطقة البحر الأسود.
وتحاول فرنسا، بصفتها الرئيس المشارك لما يُسمى "تحالف الراغبين"، الدفع نحو نشر قوة متعددة الجنسيات
ذات طابع "ردعي" في أوكرانيا. وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن 26 دولة أبدت التزامها بالمشاركة في هذا الانتشار بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وفي 2024، ذكرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يخطط لنشر ما يُسمى قوة حفظ سلام قوامها نحو 100 ألف جندي في أوكرانيا بهدف استعادة قدراتها القتالية، ووصفت الهيئة هذا السيناريو بأنه احتلال فعلي للبلاد.
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا جدوى من وجود قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام مستدام، مشددًا على أن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.