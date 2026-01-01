https://sarabic.ae/20260101/بزشكيان-أثبتنا-أننا-لا-نرضخ-للقوى-المتعجرفة-1108806719.html

بزشكيان: أثبتنا أننا لا نرضخ للقوى المتعجرفة

بزشكيان: أثبتنا أننا لا نرضخ للقوى المتعجرفة

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن طريق قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وقادة المقاومة سيُستكمل بقوة، مشيراً... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال خلال مراسم إحياء "ذكرى استشهاد قادة المقاومة" في مصلى طهران، إن "الراحل سليماني عمل بإخلاص دون مقابل أو ادعاء، ونال حبا واحتراما ليس في إيران فقط، بل في مختلف أنحاء العالم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "سليماني كان مثالا للوحدة والتآلف، حاضرا في جميع الميادين، ومدافعا عن إيران والدول الإسلامية والمسلمين"، مؤكدا "الالتزام بمواصلة نهج القادة الشهداء ومواجهة الظالمين والطغاة".وأكد أن الحكومة الإيرانية تختار الموظفين بناء على الكفاءة وتسعى لمعالجة المشاكل من جذورها وتقديم المعونات لجميع فئات المجتمع دون استثناء.وفي خطابه، أكد الرئيس الإيراني أن تقديم المعونات للشعب الإيراني يعد أولوية و"خطاً أحمر"، وأنه مستعد لأي تضحية من أجل إيران، مشيرا إلى أن "الشهادة رفعت قاسم سليماني إلى مرتبة أعلى وشكلت نموذجا للتعاضد بين أبناء الشعب الإيراني".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

