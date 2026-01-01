https://sarabic.ae/20260101/حاكم-خيرسون-جثث-قتلى-هجوم-كييف-الإرهابي-على-مقهى-وفندق-في-المقاطعة-احترقت-بالكامل-تقريبا-1108800192.html

حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا

حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، بأن جثث قتلى هجوم قوات كييف الإرهابي على مقهى وفندق في مقاطعة خيرسون، احترقت بالكامل تقريبًا. 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T13:05+0000

2026-01-01T13:05+0000

2026-01-01T13:18+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100068385_0:3:1080:611_1920x0_80_0_0_6caaa2183ef3601dd2eac41341ab1aa1.jpg

وقال سالدو لقناة "روسيا 24": "يجري تحديد هوية الجثث، حيث احترقت بالكامل تقريبا. إنه لأمر مرعب حقًا أن نرى ذلك، كما لو كان بعد ضربة نووية، حيث لم يتبقَ سوى ظلال ملقاة هناك بعد رفع الأنقاض".وأردف: "من بين الجرحى هناك أشخاص في حالة خطرة لا يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم في ظروف مستشفيات خيرسون التي لدينا، لذلك، تم نقل 6 منهم، اثنان منهم أطفال، إلى مستشفى القرم السريري، وتم توزيع الباقين على مستشفياتنا في 3 مناطق، ولا يزال هناك 19 شخصا في المستشفيات".وأشار سالدو إلى "مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة ثلاثة أشخاص بالغين إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة مدنية في مقاطعة خيرسون".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون، كان مخططًا له مسبقًا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة المدنيين على وجه التحديد".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الساعة الأولى من العام الجديد 2026، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية".وأضاف: "لا شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا، فقد استهدفت الطائرات المسيرة، عمدًا، مكانًا يتجمع فيه المدنيون خلال احتفالات رأس السنة".

https://sarabic.ae/20260101/روسيا-ستنقل-بيانات-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-التي-استهدفت-مقر-إقامة-بوتين-إلى-واشنطن---وزارة-1108795144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم