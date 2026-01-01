حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/حاكم-خيرسون-جثث-قتلى-هجوم-كييف-الإرهابي-على-مقهى-وفندق-في-المقاطعة-احترقت-بالكامل-تقريبا-1108800192.html
حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا
حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، بأن جثث قتلى هجوم قوات كييف الإرهابي على مقهى وفندق في مقاطعة خيرسون، احترقت بالكامل تقريبًا. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T13:05+0000
2026-01-01T13:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100068385_0:3:1080:611_1920x0_80_0_0_6caaa2183ef3601dd2eac41341ab1aa1.jpg
وقال سالدو لقناة "روسيا 24": "يجري تحديد هوية الجثث، حيث احترقت بالكامل تقريبا. إنه لأمر مرعب حقًا أن نرى ذلك، كما لو كان بعد ضربة نووية، حيث لم يتبقَ سوى ظلال ملقاة هناك بعد رفع الأنقاض".وأردف: "من بين الجرحى هناك أشخاص في حالة خطرة لا يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم في ظروف مستشفيات خيرسون التي لدينا، لذلك، تم نقل 6 منهم، اثنان منهم أطفال، إلى مستشفى القرم السريري، وتم توزيع الباقين على مستشفياتنا في 3 مناطق، ولا يزال هناك 19 شخصا في المستشفيات".وأشار سالدو إلى "مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة ثلاثة أشخاص بالغين إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة مدنية في مقاطعة خيرسون".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون، كان مخططًا له مسبقًا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة المدنيين على وجه التحديد".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الساعة الأولى من العام الجديد 2026، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية".وأضاف: "لا شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا، فقد استهدفت الطائرات المسيرة، عمدًا، مكانًا يتجمع فيه المدنيون خلال احتفالات رأس السنة".
https://sarabic.ae/20260101/روسيا-ستنقل-بيانات-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-التي-استهدفت-مقر-إقامة-بوتين-إلى-واشنطن---وزارة-1108795144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100068385_132:0:949:613_1920x0_80_0_0_3e047a2c26bfdb6b23513195b0842030.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

حاكم خيرسون: جثث قتلى هجوم كييف الإرهابي على مقهى وفندق في المقاطعة احترقت بالكامل تقريبا

13:05 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 01.01.2026)
© Photo / Governor Vladimir Saldoمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldo
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، بأن جثث قتلى هجوم قوات كييف الإرهابي على مقهى وفندق في مقاطعة خيرسون، احترقت بالكامل تقريبًا.
وقال سالدو لقناة "روسيا 24": "يجري تحديد هوية الجثث، حيث احترقت بالكامل تقريبا. إنه لأمر مرعب حقًا أن نرى ذلك، كما لو كان بعد ضربة نووية، حيث لم يتبقَ سوى ظلال ملقاة هناك بعد رفع الأنقاض".

وأضاف سالدو، بأن عددا كبيرا من الجرحى جراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة خيرسون، في حالة خطرة، مشيرًا إلى أنه ما يزال هناك 19 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأردف: "من بين الجرحى هناك أشخاص في حالة خطرة لا يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم في ظروف مستشفيات خيرسون التي لدينا، لذلك، تم نقل 6 منهم، اثنان منهم أطفال، إلى مستشفى القرم السريري، وتم توزيع الباقين على مستشفياتنا في 3 مناطق، ولا يزال هناك 19 شخصا في المستشفيات".
وأشار سالدو إلى "مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة ثلاثة أشخاص بالغين إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة مدنية في مقاطعة خيرسون".
إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
روسيا ستنقل بيانات الطائرة المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر إقامة بوتين إلى واشنطن - وزارة الدفاع
12:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون، كان مخططًا له مسبقًا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة المدنيين على وجه التحديد".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الساعة الأولى من العام الجديد 2026، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية".
وبحسب البيان، فإن "العام الجديد قد تحوّل إلى مأساة بالنسبة لأكثر من 70 مدنيًا".
وأضاف: "لا شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا، فقد استهدفت الطائرات المسيرة، عمدًا، مكانًا يتجمع فيه المدنيون خلال احتفالات رأس السنة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала