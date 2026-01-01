https://sarabic.ae/20260101/حاكم-خيرسون-يرجح-تورط-أجهزة-استخبارات-أوروبية-وبريطانية-في-الهجوم-على-الفندق-بالمقاطعة-1108789326.html
حاكم خيرسون: يرجح تورط أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية في الهجوم على الفندق بخورلا
حاكم خيرسون: يرجح تورط أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية في الهجوم على الفندق بخورلا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير سالدو، حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرة مسيرة على فندق في قرية خورلا بالمقاطعة،... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T08:31+0000
2026-01-01T08:31+0000
2026-01-01T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069306177_0:109:3173:1894_1920x0_80_0_0_bf0357846eb769fb382e38a9d812b000.jpg
وقال سالدو: "كان الهجوم الغادر والإجرامي على المدنيين في المنطقة، والذي نُفذ ليلة رأس السنة، يهدف بوضوح إلى إحباط جميع محاولات روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، ونظرًا للطابع الغادر لهذا العمل، تعتقد كييف أنه سيفلت من العقاب، وهو ما قد يشير إلى تورط مباشر لأجهزة استخبارات بريطانية وأوروبية في تدبير هذه الجريمة".وأضاف: "سيتم العثور على كل المسؤولين عن الهجوم على الفندق في مقاطعة خيرسون ومعاقبتهم".وكان فلاديمير سالدو، قد صرح صباح اليوم الخميس، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.وأكد سالدو بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل قصف المنشآت المدنية في المقاطعة
https://sarabic.ae/20251227/حاكم-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواصل-قصف-المنشآت-المدنية-في-المقاطعة-1108617410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069306177_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4900939c6339dc9a9806618aa724da3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
حاكم خيرسون: يرجح تورط أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية في الهجوم على الفندق بخورلا
08:31 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 09:02 GMT 01.01.2026)
صرح فلاديمير سالدو، حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرة مسيرة على فندق في قرية خورلا بالمقاطعة، ليلة رأس السنة، قد يكون من تدبير أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية، ويهدف إلى عرقلة الجهود الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سالدو: "كان الهجوم الغادر والإجرامي على المدنيين في المنطقة، والذي نُفذ ليلة رأس السنة، يهدف بوضوح إلى إحباط جميع محاولات روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية
، ونظرًا للطابع الغادر لهذا العمل، تعتقد كييف أنه سيفلت من العقاب، وهو ما قد يشير إلى تورط مباشر لأجهزة استخبارات بريطانية وأوروبية في تدبير هذه الجريمة".
وذكر أن هجوم القوات الأوكرانية على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون، يكشف عن الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.
وأضاف: "سيتم العثور على كل المسؤولين عن الهجوم على الفندق في مقاطعة خيرسون
ومعاقبتهم".
27 ديسمبر 2025, 03:05 GMT
وكان فلاديمير سالدو، قد صرح صباح اليوم الخميس، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة
على فندق ومقهى في المقاطعة.
وقال سالدو عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، أُصيب أكثر من 50 شخصًا، وقُتل 24 شخصًا، الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".
وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.
وأضاف: "هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا، والسخرية الخاصة تكمن في أن الضربة نُفذت بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية، تقريبًا قبل منتصف الليل".
وأكد سالدو بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.