حكومة الوحدة الوطنية الليبية: بريطانيا وتركيا تتعاونان لتحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

أكد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الشهوبي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، أن التحقيقات في ملابسات حادثة الطائرة... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشار الشهوبي إلى موافقة بريطانيا على "الإسهام في تحليل بيانات الصندوق الأسود بالتنسيق مع وزارة المواصلات بوالسلطات التركية وذلك عقب اعتذار السلطات الألمانية عن القيام بالمهمة"، بحسب مراسل "سبوتنيك" في طرابلس.كما أوضح الشهوبي أن "وزارة المواصلات استقبلت السفير البريطاني لدى ليبيا، للتنسيق المباشر بشأن الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بنقل وتحليل الصندوقين الأسودين، بما يضمن إنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا في ذات السياق على وجود تنسيق مباشر بينه وبين وزير النقل التركي لدعم مسار التحقيق المشترك.وكان رئيس الأركان الليبي في حكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، و4 من مستشاريه، و3 من أفراد طاقم طائرة، لقوا حتفهم الشهر الماضي، عندما تحطمت طائرة "فالكون 50"، التي كانوا يستقلونها، بعد أقل من أربعين دقيقة من إقلاعها، يوم الثلاثاء الماضي.وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، وقالت السلطات التركية إن "الطائرة تعرضت لعطل كهربائي"، لكنها أضافت أن "التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من قبل دولة محايدة، يُحتمل أن تكون ألمانيا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.

