حكومة الوحدة الوطنية الليبية: بريطانيا وتركيا تتعاونان لتحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة
16:09 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 16:59 GMT 01.01.2026)
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورحادث تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا
© Sputnik . Michail Voskresenskiy/
تابعنا عبر
أكد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الشهوبي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، أن التحقيقات في ملابسات حادثة الطائرة المنكوبة لا تزال متواصلة ضمن التعاون الليبي التركي، وبمشاركة فنية دولية لضمان مستويات الدقة والحياد.
وأشار الشهوبي إلى موافقة بريطانيا على "الإسهام في تحليل بيانات الصندوق الأسود بالتنسيق مع وزارة المواصلات بوالسلطات التركية وذلك عقب اعتذار السلطات الألمانية عن القيام بالمهمة"، بحسب مراسل "سبوتنيك" في طرابلس.
📹حكومة الوحدة الوطنية الليبية: بريطانيا وتركيا تتعاونان لتحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 1, 2026
▫️ أكد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اليوم الخميس، استمرار التحقيقات في حادثة الطائرة المنكوبة ضمن تعاون ليبي تركي وبمشاركة فنية دولية لضمان الدقة… pic.twitter.com/IXOqee7cZS
كما أوضح الشهوبي أن "وزارة المواصلات استقبلت السفير البريطاني لدى ليبيا، للتنسيق المباشر بشأن الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بنقل وتحليل الصندوقين الأسودين، بما يضمن إنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا في ذات السياق على وجود تنسيق مباشر بينه وبين وزير النقل التركي لدعم مسار التحقيق المشترك.
ونوّه الشهوبي إلى أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد إطار زمني دقيق لعملية قراءة وتحليل بيانات الصندوق الأسود".
27 ديسمبر 2025, 10:38 GMT
وكان رئيس الأركان الليبي في حكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، و4 من مستشاريه، و3 من أفراد طاقم طائرة، لقوا حتفهم الشهر الماضي، عندما تحطمت طائرة "فالكون 50"، التي كانوا يستقلونها، بعد أقل من أربعين دقيقة من إقلاعها، يوم الثلاثاء الماضي.
وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، وقالت السلطات التركية إن "الطائرة تعرضت لعطل كهربائي"، لكنها أضافت أن "التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من قبل دولة محايدة، يُحتمل أن تكون ألمانيا".
27 ديسمبر 2025, 14:25 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".
وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.