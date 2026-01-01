https://sarabic.ae/20260101/صوماليلاند-تنفي-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إسرائيل-لبناء-قواعد-عسكرية-1108802701.html
"صوماليلاند" تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبناء قواعد عسكرية
نفى إقليم "أرض الصومال" (جمهورية صوماليلاند الانفصالية)، اليوم الخميس، الاتهامات بالموافقة على استضافة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة مقابل اعتراف إسرائيل باستقلالها.
وأصدرت وزارة خارجية "صوماليلاند" بياناً رسمياً وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن تعامل هرجيسا مع تل أبيب "دبلوماسي بحت" ويتم "في احترام كامل للقانون الدولي".وقال وزير خارجية صوماليلاند إنه لم تجرَ أي مفاوضات حول هذه المواضيع.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
نفى إقليم "أرض الصومال" (جمهورية صوماليلاند الانفصالية)، اليوم الخميس، الاتهامات بالموافقة على استضافة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة مقابل اعتراف إسرائيل باستقلالها.
وأصدرت وزارة خارجية "صوماليلاند" بياناً رسمياً وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن تعامل هرجيسا مع تل أبيب
"دبلوماسي بحت" ويتم "في احترام كامل للقانون الدولي".
27 ديسمبر 2025, 16:46 GMT
وقال وزير خارجية صوماليلاند إنه لم تجرَ أي مفاوضات حول هذه المواضيع.
وجاء النفي رداً على تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي قال في مقابلة مع قناة عربية إن "صوماليلاند قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف: توطين فلسطينيين، وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل
بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
23 نوفمبر 2025, 18:18 GMT
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال
"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.