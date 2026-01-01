مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل
مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل
مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل

15:00 GMT 01.01.2026
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أدان الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بمنع عدد من المنظمات الدولية الإنسانية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن القرار سيترك آثارًا سلبية بليغة على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى أن هذه التداعيات ستكون أكثر حدة في قطاع غزة الذي عانى من "حرب إبادة" استمرت على مدار العامين الماضيين.
وأكد ياغي أن هذا القرار ليس معزولاً، بل يأتي ضمن حملة منظمة تقودها إسرائيل منذ مطلع عام 2025، حين بدأت باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومنعها من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية ورفض منح تأشيرات دخول للموظفين الدوليين للعمل ميدانيا.
أطباء بلا حدود تشكو من إعاقة العنف الإسرائيلي لعملها في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إسرائيل تهدد بتعليق عمل منظمات إغاثة دولية في غزة اعتبارا من يناير
30 ديسمبر 2025, 22:18 GMT
وأوضح أن الفلسطينيين يعتبرون هذا التوجه جزءا من حرب شاملة تشن ضدهم، لافتا إلى أنه بالرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أوقف "حرب الإبادة" الإسرائيلية، إلا أن هناك حربا من نوع جديد بدأت تتبلور ملامحها، وتتمثل في التضييق الممنهج على عمل المؤسسات الدولية، وتشديد الحصار على قطاع غزة عبر التحكم المطلق في المعابر، ومنع دخول المواد الأساسية والمساعدات بكميات كافية، وعدم إدخال العديد من المواد الإغاثية اللازمة.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وصول الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير، معتبرا أن صمته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الإنسانية، بل وتواطؤ بعض أطرافه، هو ما شجع إسرائيل على التمادي وصولاً إلى الهجوم على منظمات دولية تتبع في أصلها لدول غربية.

وأنهى حديثه قائلًا: "لو اتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا منذ البداية لوقف خرق القوانين الدولية التي يتغنى بها، لكان الواقع الإنساني اليوم مختلفا تماما عما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة وتضييق".

وحذرت إسرائيل، من أنها ستعلق اعتبارا من يناير/ كانون الثاني عمل عدد من منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة، لعدم تقديمها معلومات عن موظفيها الفلسطينيين، متهمة اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" بوجود صلات لهم بجماعات مسلحة.
وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار إسرائيل "تعزيز وتحديث" القواعد المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة: "سيتم تعليق تراخيص المنظمات الإنسانية التي لا تفي بمتطلبات الأمن والشفافية"، موضحة أن المنظمات التي "فشلت في التعاون ورفضت تقديم قائمة بموظفيها الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلات بالإرهاب" تلقت إشعارات رسمية تفيد بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
غوتيريش يدين قوانين إسرائيلية تستهدف الأونروا ويطالب بإلغائها فورا
05:04 GMT
وأمرت المنظمات المعنية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من مارس، قائلة إن هذه المنظمات منحت مهلة عشرة أشهر لتقديم المعلومات المطلوبة، لكنها "فشلت رغم ذلك في الامتثال للمتطلبات".
وزعمت الوزارة في بيانها أنه بعد تحقيق، تبين أن منظمة أطباء بلا حدود الدولية وظفت شخصين لهما صلات بحركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها "لن توظف عن علم أي أشخاص يشاركون في أنشطة عسكرية"، معتبرة أن ذلك "سيشكل خطرا على موظفينا ومرضانا".
وأضافت المنظمة أنها "تواصل التواصل والنقاش مع السلطات الإسرائيلية"، مؤكدة أنها "لم تتلق بعد قرارا بشأن إعادة تسجيلها".
كما أبلغت عدة منظمات غير حكومية أن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة.
وتقول منظمات إنسانية إن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة لا يزال غير كاف، فبينما نص اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر على دخول 600 شاحنة يوميا، فإن ما بين 100 و300 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية، وفقا للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
