مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل

أدان الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن القرار سيترك آثارًا سلبية بليغة على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى أن هذه التداعيات ستكون أكثر حدة في قطاع غزة الذي عانى من "حرب إبادة" استمرت على مدار العامين الماضيين.وأكد ياغي أن هذا القرار ليس معزولاً، بل يأتي ضمن حملة منظمة تقودها إسرائيل منذ مطلع عام 2025، حين بدأت باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومنعها من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية ورفض منح تأشيرات دخول للموظفين الدوليين للعمل ميدانيا.وأوضح أن الفلسطينيين يعتبرون هذا التوجه جزءا من حرب شاملة تشن ضدهم، لافتا إلى أنه بالرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أوقف "حرب الإبادة" الإسرائيلية، إلا أن هناك حربا من نوع جديد بدأت تتبلور ملامحها، وتتمثل في التضييق الممنهج على عمل المؤسسات الدولية، وتشديد الحصار على قطاع غزة عبر التحكم المطلق في المعابر، ومنع دخول المواد الأساسية والمساعدات بكميات كافية، وعدم إدخال العديد من المواد الإغاثية اللازمة.وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وصول الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير، معتبرا أن صمته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الإنسانية، بل وتواطؤ بعض أطرافه، هو ما شجع إسرائيل على التمادي وصولاً إلى الهجوم على منظمات دولية تتبع في أصلها لدول غربية.وحذرت إسرائيل، من أنها ستعلق اعتبارا من يناير/ كانون الثاني عمل عدد من منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة، لعدم تقديمها معلومات عن موظفيها الفلسطينيين، متهمة اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" بوجود صلات لهم بجماعات مسلحة.وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار إسرائيل "تعزيز وتحديث" القواعد المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية.وأضافت الوزارة: "سيتم تعليق تراخيص المنظمات الإنسانية التي لا تفي بمتطلبات الأمن والشفافية"، موضحة أن المنظمات التي "فشلت في التعاون ورفضت تقديم قائمة بموظفيها الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلات بالإرهاب" تلقت إشعارات رسمية تفيد بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير.وأمرت المنظمات المعنية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من مارس، قائلة إن هذه المنظمات منحت مهلة عشرة أشهر لتقديم المعلومات المطلوبة، لكنها "فشلت رغم ذلك في الامتثال للمتطلبات".وزعمت الوزارة في بيانها أنه بعد تحقيق، تبين أن منظمة أطباء بلا حدود الدولية وظفت شخصين لهما صلات بحركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها "لن توظف عن علم أي أشخاص يشاركون في أنشطة عسكرية"، معتبرة أن ذلك "سيشكل خطرا على موظفينا ومرضانا".كما أبلغت عدة منظمات غير حكومية أن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة.وتقول منظمات إنسانية إن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة لا يزال غير كاف، فبينما نص اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر على دخول 600 شاحنة يوميا، فإن ما بين 100 و300 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية، وفقا للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

