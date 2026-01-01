مع بداية عام 2026.. الشرع: نتطلع إلى سوريا موحدة قوية مستقرة

عربي
رئيس مجلس "القيادة" اليمني": قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح المسار ولا يعني القطيعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/مع-بداية-عام-2026-الشرع-نتطلع-إلى-سوريا-موحدة-قوية-مستقرة-1108792472.html
مع بداية عام 2026.. الشرع: نتطلع إلى سوريا موحدة قوية مستقرة
مع بداية عام 2026.. الشرع: نتطلع إلى سوريا موحدة قوية مستقرة
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للشعب السوري بمناسبة حلول العام الجديد. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T10:21+0000
2026-01-01T10:21+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، صباح اليوم الخميس، عن أحمد الشرع، قوله: "مع بداية عام جديد، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سوريا موحدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية".وأردف: "ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها، وكل عام وأنتم وسوريا بألف خير".ويشار إلى أن رسالة الشرع، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا.في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
https://sarabic.ae/20251208/الشرع-علاقات-سوريا-مثالية-مع-3-دول-خليجية-ومقبولة-مع-دولتين-عربيتين-1107940519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مع بداية عام 2026.. الشرع: نتطلع إلى سوريا موحدة قوية مستقرة

10:21 GMT 01.01.2026
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
وجّه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للشعب السوري بمناسبة حلول العام الجديد.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، صباح اليوم الخميس، عن أحمد الشرع، قوله: "مع بداية عام جديد، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سوريا موحدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية".
وأردف: "ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها، وكل عام وأنتم وسوريا بألف خير".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين
8 ديسمبر 2025, 13:26 GMT
ويشار إلى أن رسالة الشرع، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب السورية، موضحة أنه "استشهد عنصر من الأمن الداخلي وأصيب آخرون، نتيجة تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".

في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، الجمعة الماضية، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала