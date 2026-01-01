https://sarabic.ae/20260101/مع-بداية-عام-2026-الشرع-نتطلع-إلى-سوريا-موحدة-قوية-مستقرة-1108792472.html
مع بداية عام 2026.. الشرع: نتطلع إلى سوريا موحدة قوية مستقرة
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للشعب السوري بمناسبة حلول العام الجديد. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، صباح اليوم الخميس، عن أحمد الشرع، قوله: "مع بداية عام جديد، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سوريا موحدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية".وأردف: "ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها، وكل عام وأنتم وسوريا بألف خير".ويشار إلى أن رسالة الشرع، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا.في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".
وجّه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للشعب السوري بمناسبة حلول العام الجديد.
ونقلت قناة
"الإخبارية" السورية، صباح اليوم الخميس، عن أحمد الشرع، قوله: "مع بداية عام جديد، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سوريا موحدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية".
وأردف: "ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها، وكل عام وأنتم وسوريا بألف خير".
ويشار إلى أن رسالة الشرع، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا.
وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب السورية، موضحة أنه "استشهد عنصر من الأمن الداخلي وأصيب آخرون، نتيجة تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".
في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك
"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، الجمعة الماضية، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص
وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".