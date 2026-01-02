https://sarabic.ae/20260102/ارتفاع-حصيلة-الهجوم-الإرهابي-في-مقاطعة-خيرسون-إلى-27-قتيلا-1108818480.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم إرهابي نفذته القوات المسلحة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T05:46+0000
2026-01-02T05:46+0000
2026-01-02T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108818466_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_5b035b3d1ea98b4bd49b964e7a9a1b85.jpg
وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.يشار إلى أنه في ليل 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم 5 أطفال.وأفاد حاكم المقاطعة فلاديمير سالدو، بأن الهجوم نُفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.وفي حادث منفصل لاحق، قُتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، جراء ضربة عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.
https://sarabic.ae/20260101/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-علنية-للهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-خيرسون-1108814808.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108818466_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_d7845b535c9cf634c2685ffbba0727b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا
05:46 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 06:10 GMT 02.01.2026)
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم إرهابي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية في يلدة خورلي بمقاطعة خيرسون.
وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك
"، إن "الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.
كما أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، بأنه بعد الهجوم الإرهابي، نُقل 31 شخصًا إلى المؤسسات الطبية وهم يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 قاصرين.
يشار إلى أنه في ليل 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخري
ن، بينهم 5 أطفال.
وأفاد حاكم المقاطعة فلاديمير سالدو، بأن الهجوم نُفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.
وأُخمد الحريق فجرا، ونقل المصابون إلى مستشفيات جمهورية القرم. وذكر وزير الصحة في الجمهورية، أليكسي ناتاروف، أن 10 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة عموما، مع وجود 3 حالات حرجة بينها طفل، وإحدى المصابات حامل.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.
وفي حادث منفصل لاحق، قُتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، جراء ضربة عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.