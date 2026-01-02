عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم إرهابي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية في يلدة خورلي بمقاطعة خيرسون.
وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.
سيارة إسعاف روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
أمس, 22:29 GMT
كما أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، بأنه بعد الهجوم الإرهابي، نُقل 31 شخصًا إلى المؤسسات الطبية وهم يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 قاصرين.
يشار إلى أنه في ليل 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم 5 أطفال.
وأفاد حاكم المقاطعة فلاديمير سالدو، بأن الهجوم نُفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.
وأُخمد الحريق فجرا، ونقل المصابون إلى مستشفيات جمهورية القرم. وذكر وزير الصحة في الجمهورية، أليكسي ناتاروف، أن 10 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة عموما، مع وجود 3 حالات حرجة بينها طفل، وإحدى المصابات حامل.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.
وفي حادث منفصل لاحق، قُتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، جراء ضربة عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.
