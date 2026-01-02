https://sarabic.ae/20260102/ارتفاع-حصيلة-الهجوم-الإرهابي-في-مقاطعة-خيرسون-إلى-27-قتيلا-1108818480.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني في مقاطعة خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم إرهابي نفذته القوات المسلحة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T05:46+0000

2026-01-02T05:46+0000

2026-01-02T06:10+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108818466_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_5b035b3d1ea98b4bd49b964e7a9a1b85.jpg

وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.يشار إلى أنه في ليل 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم 5 أطفال.وأفاد حاكم المقاطعة فلاديمير سالدو، بأن الهجوم نُفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.وفي حادث منفصل لاحق، قُتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، جراء ضربة عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.

