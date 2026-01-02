https://sarabic.ae/20260102/الدفاع-الروسية-المعلومات-المتعلقة-بغارة-جوية-مزعومة-على-مدينة-خاركوف-في-2-يناير-غير-صحيحة-1108839711.html

الدفاع الروسية: المعلومات المتعلقة بغارة جوية مزعومة على خاركوف في 2 يناير غير صحيحة

الدفاع الروسية: المعلومات المتعلقة بغارة جوية مزعومة على خاركوف في 2 يناير غير صحيحة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المعلومات المتعلقة بغارة جوية مزعومة على خاركوف في 2 يناير/ كانون الثاني غير صحيحة. 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T17:15+0000

2026-01-02T17:15+0000

2026-01-02T17:33+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم نظام كييف بشأن "ضربة روسية مزعومة على خاركيف" تهدف إلى صرف الأنظار الدولية عن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في خورلي، بمقاطعة خيرسون، ليلة الأول من يناير/كانون الثاني.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط أو تنفذ أي ضربات داخل خاركيف. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادًا إلى لقطات فيديو التقطها شهود عيان ونشرتها وسائل إعلام أوكرانية، كان مركز الانفجار في مركز بيرسونا التجاري في شارع أوليسيا هونشار رقم 2.وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر 3 مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآليين 57 و58 باستخدام سيارات "بيك آب".وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على المجموعات الثلاث".

https://sarabic.ae/20260102/موسكو-حول-تعيين-بودانوف-رئيسا-لمكتب-زيلينسكي-تعزيز-لنفوذ-لندن-في-كييف-1108836709.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم