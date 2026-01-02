عربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر إعلانا دستوريا لـ"دولة الجنوب العربي"... عاجل
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم نظام كييف بشأن "ضربة روسية مزعومة على خاركيف" تهدف إلى صرف الأنظار الدولية عن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في خورلي، بمقاطعة خيرسون، ليلة الأول من يناير/كانون الثاني.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط أو تنفذ أي ضربات داخل خاركيف. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادًا إلى لقطات فيديو التقطها شهود عيان ونشرتها وسائل إعلام أوكرانية، كان مركز الانفجار في مركز بيرسونا التجاري في شارع أوليسيا هونشار رقم 2.وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر 3 مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآليين 57 و58 باستخدام سيارات "بيك آب".وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على المجموعات الثلاث".
الدفاع الروسية: المعلومات المتعلقة بغارة جوية مزعومة على خاركوف في 2 يناير غير صحيحة

17:15 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 17:33 GMT 02.01.2026)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المعلومات المتعلقة بغارة جوية مزعومة على خاركوف في 2 يناير/ كانون الثاني غير صحيحة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم نظام كييف بشأن "ضربة روسية مزعومة على خاركيف" تهدف إلى صرف الأنظار الدولية عن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في خورلي، بمقاطعة خيرسون، ليلة الأول من يناير/كانون الثاني.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "إن مزاعم نظام كييف بشأن "ضربة روسية مزعومة على خاركيف" تهدف إلى صرف الأنظار الدولية عن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين في خورلي، بمقاطعة خيرسون، ليلة الأول من يناير/كانون الثاني".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط أو تنفذ أي ضربات داخل خاركيف. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادًا إلى لقطات فيديو التقطها شهود عيان ونشرتها وسائل إعلام أوكرانية، كان مركز الانفجار في مركز بيرسونا التجاري في شارع أوليسيا هونشار رقم 2.
وأفادت قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم تحييد 5 مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر 3 مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآليين 57 و58 باستخدام سيارات "بيك آب".
وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على المجموعات الثلاث".
