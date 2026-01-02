https://sarabic.ae/20260102/موسكو-حول-تعيين-بودانوف-رئيسا-لمكتب-زيلينسكي-تعزيز-لنفوذ-لندن-في-كييف-1108836709.html
موسكو حول تعيين بودانوف رئيسا لمكتب زيلينسكي: تعزيز لنفوذ لندن في كييف
موسكو حول تعيين بودانوف رئيسا لمكتب زيلينسكي: تعزيز لنفوذ لندن في كييف
سبوتنيك عربي
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأنّ المسؤولين البريطانيين على الأغلب، هم من أجبروا فلاديمير زيلينسكي على... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T16:16+0000
2026-01-02T16:16+0000
2026-01-02T16:16+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وقال ميروشنيك لوكالة "ريا نوفوستي": "من غير المرجح أن تكون فكرة عرض منصب رئيس المكتب على بودانوف فكرة زيلينسكي نفسه. على الأرجح فُرضت عليه من الخارج، على الأرجح من قبل مسؤوليه البريطانيين. ويرتبط بودانوف شخصيا، بعلاقات طويلة الأمد ومستقرة مع جهاز الاستخبارات البريطاني "مي 6" ووكالات استخبارات بريطانية أخرى".وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "التقيت بكيريل بودانوف وعرضت عليه رئاسة مكتب رئيس أوكرانيا. تحتاج أوكرانيا الآن إلى مزيد من التركيز على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن".وكان زيلينسكي قد أعلن في 28 تشرين الأول / نوفمبر الماضي أن رئيس مكتبه السابق، أندريه يرماك، قد قدم استقالته، ووقع في اليوم نفسه مرسوماً بإقالته. وسبقت استقالة يرماك عمليات تفتيش في شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، كان المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال والمقرب من زلينسكي، تيمور مينديتش.وقال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن ماغوميدوف كان مقربًا من أندريه يرماك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، عيّن زيلينسكي، أليكسي سيمينيوك، رئيسًا جديدًا للهيئة.زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260102/إعلام-أمريكي-ترامب-يرفض-منح-زيلينسكي-الضمانات-الأمنية-التي-يطالب-بها--1108832907.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, روسيا
موسكو حول تعيين بودانوف رئيسا لمكتب زيلينسكي: تعزيز لنفوذ لندن في كييف
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأنّ المسؤولين البريطانيين على الأغلب، هم من أجبروا فلاديمير زيلينسكي على تعيين كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية (المصنف كمتطرف وإرهابي في روسيا الاتحادية)، ليتولّى منصب رئيس مكتبه.
وقال ميروشنيك لوكالة "ريا نوفوستي": "من غير المرجح أن تكون فكرة عرض منصب رئيس المكتب على بودانوف فكرة زيلينسكي نفسه. على الأرجح فُرضت عليه من الخارج، على الأرجح من قبل مسؤوليه البريطانيين. ويرتبط بودانوف شخصيا، بعلاقات طويلة الأمد ومستقرة مع جهاز الاستخبارات البريطاني "مي 6" ووكالات استخبارات بريطانية أخرى".
وصرح فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأنه عرض على رئيس المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف (المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين لدى هيئة الرقابة المالية الروسية)، تولي رئاسة مكتبه.
وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "التقيت بكيريل بودانوف وعرضت عليه رئاسة مكتب رئيس أوكرانيا. تحتاج أوكرانيا الآن إلى مزيد من التركيز على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن".
وكان زيلينسكي قد أعلن في 28 تشرين الأول / نوفمبر الماضي أن رئيس مكتبه السابق، أندريه يرماك، قد قدم استقالته، ووقع في اليوم نفسه مرسوماً بإقالته. وسبقت استقالة يرماك عمليات تفتيش في شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، كان المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال والمقرب من زلينسكي، تيمور مينديتش.
كما أصدر فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، مرسومًا يقضي بإقالة روسلان ماغوميدوف، من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في أوكرانيا، وفقًا للمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من دون توضيح أسباب الإقالة.
وقال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن ماغوميدوف كان مقربًا من أندريه يرماك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، عيّن زيلينسكي، أليكسي سيمينيوك، رئيسًا جديدًا للهيئة.