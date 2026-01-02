https://sarabic.ae/20260102/موسكو-حول-تعيين-بودانوف-رئيسا-لمكتب-زيلينسكي-تعزيز-لنفوذ-لندن-في-كييف-1108836709.html

وقال ميروشنيك لوكالة "ريا نوفوستي": "من غير المرجح أن تكون فكرة عرض منصب رئيس المكتب على بودانوف فكرة زيلينسكي نفسه. على الأرجح فُرضت عليه من الخارج، على الأرجح من قبل مسؤوليه البريطانيين. ويرتبط بودانوف شخصيا، بعلاقات طويلة الأمد ومستقرة مع جهاز الاستخبارات البريطاني "مي 6" ووكالات استخبارات بريطانية أخرى".وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "التقيت بكيريل بودانوف وعرضت عليه رئاسة مكتب رئيس أوكرانيا. تحتاج أوكرانيا الآن إلى مزيد من التركيز على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن".وكان زيلينسكي قد أعلن في 28 تشرين الأول / نوفمبر الماضي أن رئيس مكتبه السابق، أندريه يرماك، قد قدم استقالته، ووقع في اليوم نفسه مرسوماً بإقالته. وسبقت استقالة يرماك عمليات تفتيش في شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، كان المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال والمقرب من زلينسكي، تيمور مينديتش.وقال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن ماغوميدوف كان مقربًا من أندريه يرماك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، عيّن زيلينسكي، أليكسي سيمينيوك، رئيسًا جديدًا للهيئة.زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا

