"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد

عربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر إعلانا دستوريا لـ"دولة الجنوب العربي"... عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/الدون-يتصدر-قائمة-أغلى-25-صفقة-انتقال-في-تاريخ-ريال-مدريد-1108838159.html
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن قائمة أغلى 25 صفقة بيع في تاريخ النادي الملكي، محتفظاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، مهاجم النصر... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T16:23+0000
2026-01-02T16:23+0000
أخبار إسبانيا
رياضة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
وأوضح الموقع أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو يظل الرقم القياسي الأعلى في تاريخ صفقات البيع لريال مدريد، ولم تقترب أي صفقة أخرى من هذا الرقم حتى الآن.وحلّ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في المركز الثاني، بعد أن دفع مانشستر يونايتد 75 مليون يورو لضمه صيف 2014، فيما احتل البرازيلي كاسيميرو المركز الثالث بقيمة 70.65 مليون يورو دفعتها نفس النادي الإنجليزي عام 2022.وبرز الإسباني ألفارو موراتا كأغلى لاعب من أكاديمية "لا فابريكا" تم بيعه مباشرة، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو.كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل البرازيلي روبينيو (43 مليون يورو إلى مانشستر سيتي)، والفرنسي رافائيل فاران (40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (39 مليون يورو إلى نابولي).وفي مراكز لاحقة، ظهر النرويجي مارتن أوديغارد (35 مليون يورو إلى آرسنال)، والفرنسي نيكولاس أنيلكا (34.5 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان)، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 30 مليون يورو تقريباً لكل من سيرخيو ريغيلون (توتنهام)، وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، والبرازيلي دانيلو (مانشستر سيتي).ويعكس التصنيف نشاط ريال مدريد الكبير في سوق الانتقالات، إذ نجح في تحقيق أرباح ضخمة من بيع نجومه الكبار ومواهبه الشابة على حد سواء.
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسبانيا, رياضة, أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا, رياضة, أخبار العالم الآن

"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد

16:23 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن قائمة أغلى 25 صفقة بيع في تاريخ النادي الملكي، محتفظاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، مهاجم النصر السعودي الحالي، بالمركز الأول.
وأوضح الموقع أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو يظل الرقم القياسي الأعلى في تاريخ صفقات البيع لريال مدريد، ولم تقترب أي صفقة أخرى من هذا الرقم حتى الآن.
وحلّ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في المركز الثاني، بعد أن دفع مانشستر يونايتد 75 مليون يورو لضمه صيف 2014، فيما احتل البرازيلي كاسيميرو المركز الثالث بقيمة 70.65 مليون يورو دفعتها نفس النادي الإنجليزي عام 2022.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
وبرز الإسباني ألفارو موراتا كأغلى لاعب من أكاديمية "لا فابريكا" تم بيعه مباشرة، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو.
وشهدت القائمة سيطرة واضحة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ دفع آرسنال 47 مليون يورو للتعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، و45 مليون يورو من تشيلسي لضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل البرازيلي روبينيو (43 مليون يورو إلى مانشستر سيتي)، والفرنسي رافائيل فاران (40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (39 مليون يورو إلى نابولي).
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
وفي مراكز لاحقة، ظهر النرويجي مارتن أوديغارد (35 مليون يورو إلى آرسنال)، والفرنسي نيكولاس أنيلكا (34.5 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان)، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 30 مليون يورو تقريباً لكل من سيرخيو ريغيلون (توتنهام)، وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، والبرازيلي دانيلو (مانشستر سيتي).
ويعكس التصنيف نشاط ريال مدريد الكبير في سوق الانتقالات، إذ نجح في تحقيق أرباح ضخمة من بيع نجومه الكبار ومواهبه الشابة على حد سواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала