https://sarabic.ae/20260102/الدون-يتصدر-قائمة-أغلى-25-صفقة-انتقال-في-تاريخ-ريال-مدريد-1108838159.html
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن قائمة أغلى 25 صفقة بيع في تاريخ النادي الملكي، محتفظاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، مهاجم النصر... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T16:23+0000
2026-01-02T16:23+0000
2026-01-02T16:23+0000
أخبار إسبانيا
رياضة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
وأوضح الموقع أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو يظل الرقم القياسي الأعلى في تاريخ صفقات البيع لريال مدريد، ولم تقترب أي صفقة أخرى من هذا الرقم حتى الآن.وحلّ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في المركز الثاني، بعد أن دفع مانشستر يونايتد 75 مليون يورو لضمه صيف 2014، فيما احتل البرازيلي كاسيميرو المركز الثالث بقيمة 70.65 مليون يورو دفعتها نفس النادي الإنجليزي عام 2022.وبرز الإسباني ألفارو موراتا كأغلى لاعب من أكاديمية "لا فابريكا" تم بيعه مباشرة، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو.كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل البرازيلي روبينيو (43 مليون يورو إلى مانشستر سيتي)، والفرنسي رافائيل فاران (40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (39 مليون يورو إلى نابولي).وفي مراكز لاحقة، ظهر النرويجي مارتن أوديغارد (35 مليون يورو إلى آرسنال)، والفرنسي نيكولاس أنيلكا (34.5 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان)، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 30 مليون يورو تقريباً لكل من سيرخيو ريغيلون (توتنهام)، وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، والبرازيلي دانيلو (مانشستر سيتي).ويعكس التصنيف نشاط ريال مدريد الكبير في سوق الانتقالات، إذ نجح في تحقيق أرباح ضخمة من بيع نجومه الكبار ومواهبه الشابة على حد سواء.
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسبانيا, رياضة, أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا, رياضة, أخبار العالم الآن
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن قائمة أغلى 25 صفقة بيع في تاريخ النادي الملكي، محتفظاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، مهاجم النصر السعودي الحالي، بالمركز الأول.
وأوضح الموقع
أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو يظل الرقم القياسي الأعلى في تاريخ صفقات البيع لريال مدريد، ولم تقترب أي صفقة أخرى من هذا الرقم حتى الآن.
وحلّ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في المركز الثاني، بعد أن دفع مانشستر يونايتد
75 مليون يورو لضمه صيف 2014، فيما احتل البرازيلي كاسيميرو المركز الثالث بقيمة 70.65 مليون يورو دفعتها نفس النادي الإنجليزي عام 2022.
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
وبرز الإسباني ألفارو موراتا كأغلى لاعب من أكاديمية "لا فابريكا" تم بيعه مباشرة، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو.
وشهدت القائمة سيطرة واضحة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ دفع آرسنال 47 مليون يورو للتعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، و45 مليون يورو من تشيلسي لضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل البرازيلي روبينيو (43 مليون يورو إلى مانشستر سيتي)، والفرنسي رافائيل فاران (40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (39 مليون يورو إلى نابولي).
وفي مراكز لاحقة، ظهر النرويجي مارتن أوديغارد (35 مليون يورو إلى آرسنال)، والفرنسي نيكولاس أنيلكا (34.5 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان)، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 30 مليون يورو تقريباً لكل من سيرخيو ريغيلون (توتنهام)، وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، والبرازيلي دانيلو (مانشستر سيتي).
ويعكس التصنيف نشاط ريال مدريد
الكبير في سوق الانتقالات، إذ نجح في تحقيق أرباح ضخمة من بيع نجومه الكبار ومواهبه الشابة على حد سواء.