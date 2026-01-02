https://sarabic.ae/20260102/الرئيس-الكولومبي-ضبط-أربع-أطنان-كوكايين-قرب-كارتاخينا-دون-سقوط-قتلى-1108817650.html
الرئيس الكولومبي: ضبط أربع أطنان كوكايين قرب كارتاخينا دون سقوط قتلى
أشاد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بضبط أربع أطنان من الكوكايين شمال شرق مدينة كارتاخينا، مؤكداً أن العملية تمت "دون سقوط أي قتيل". 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار بيترو إلى أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن قارب يحمل شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ192 مليون دولار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.وقال الرئيس: "كانت هذه 10 ملايين جرعة من الكوكايين موجهة إلى دول المستهلكين. أربع أطنان من الكوكايين صادرتها القوات البحرية والجوية دون سقوط أي قتيل، قرب كارتاخينا".وأكد بيترو أن العملية حرصت على حياة المعتقلين، في تباين واضح مع العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي منذ منتصف العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب أحدث التقارير، وانتقدها الرئيس الكولومبي، إلى جانب عدد من زعماء الدول الإقليمية والدولية، لعدم التزامها بالقانون الدولي ومنع الإعدامات خارج نطاق القضاء.وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار بيترو إلى أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن قارب يحمل شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ192 مليون دولار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.
31 ديسمبر 2025, 22:10 GMT
وقال الرئيس: "كانت هذه 10 ملايين جرعة من الكوكايين موجهة إلى دول المستهلكين. أربع أطنان من الكوكايين صادرتها القوات البحرية والجوية دون سقوط أي قتيل، قرب كارتاخينا".
وأكد بيترو أن العملية حرصت على حياة المعتقلين، في تباين واضح مع العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة
في منطقة الكاريبي منذ منتصف العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب أحدث التقارير، وانتقدها الرئيس الكولومبي، إلى جانب عدد من زعماء الدول الإقليمية والدولية، لعدم التزامها بالقانون الدولي ومنع الإعدامات خارج نطاق القضاء.
وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.
كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.