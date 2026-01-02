الرئيس الكولومبي: ضبط أربع أطنان كوكايين قرب كارتاخينا دون سقوط قتلى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/الرئيس-الكولومبي-ضبط-أربع-أطنان-كوكايين-قرب-كارتاخينا-دون-سقوط-قتلى-1108817650.html
الرئيس الكولومبي: ضبط أربع أطنان كوكايين قرب كارتاخينا دون سقوط قتلى
الرئيس الكولومبي: ضبط أربع أطنان كوكايين قرب كارتاخينا دون سقوط قتلى
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بضبط أربع أطنان من الكوكايين شمال شرق مدينة كارتاخينا، مؤكداً أن العملية تمت "دون سقوط أي قتيل". 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T05:11+0000
2026-01-02T05:11+0000
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الكاريبي
البحر الكاريبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2199c2d1f9513d5d76568aded5dae8b.jpg
وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار بيترو إلى أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن قارب يحمل شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ192 مليون دولار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.وقال الرئيس: "كانت هذه 10 ملايين جرعة من الكوكايين موجهة إلى دول المستهلكين. أربع أطنان من الكوكايين صادرتها القوات البحرية والجوية دون سقوط أي قتيل، قرب كارتاخينا".وأكد بيترو أن العملية حرصت على حياة المعتقلين، في تباين واضح مع العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي منذ منتصف العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب أحدث التقارير، وانتقدها الرئيس الكولومبي، إلى جانب عدد من زعماء الدول الإقليمية والدولية، لعدم التزامها بالقانون الدولي ومنع الإعدامات خارج نطاق القضاء.وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
https://sarabic.ae/20251231/الجيش-الأمريكي-ينفذ-ضربات-جديدة-ضد-قوارب-يشتبه-بنقلها-مخدرات-في-الكاريبي-1108782549.html
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f79d81992f82027e4b520de6ae9d9295.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكاريبي, البحر الكاريبي
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكاريبي, البحر الكاريبي

الرئيس الكولومبي: ضبط أربع أطنان كوكايين قرب كارتاخينا دون سقوط قتلى

05:11 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Fernando VergaraColombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بضبط أربع أطنان من الكوكايين شمال شرق مدينة كارتاخينا، مؤكداً أن العملية تمت "دون سقوط أي قتيل".
وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار بيترو إلى أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن قارب يحمل شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ192 مليون دولار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد قوارب يشتبه بنقلها مخدرات في الكاريبي
31 ديسمبر 2025, 22:10 GMT
وقال الرئيس: "كانت هذه 10 ملايين جرعة من الكوكايين موجهة إلى دول المستهلكين. أربع أطنان من الكوكايين صادرتها القوات البحرية والجوية دون سقوط أي قتيل، قرب كارتاخينا".
وأكد بيترو أن العملية حرصت على حياة المعتقلين، في تباين واضح مع العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي منذ منتصف العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب أحدث التقارير، وانتقدها الرئيس الكولومبي، إلى جانب عدد من زعماء الدول الإقليمية والدولية، لعدم التزامها بالقانون الدولي ومنع الإعدامات خارج نطاق القضاء.
وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.
كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала