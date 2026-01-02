عربي
أمساليوم
بث مباشر
الفيضانات تحاصر مئات الأشخاص في أفغانستان وقوات الأمن تتحرك

13:47 GMT 02.01.2026
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ولاية فراه الأفغانية، محمد نسيم بدري، أن قواته أنقذت المئات من سكان الولاين الذين حاصرتهم مياه الفيضانات غربي أفغانستان.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن عناصر القوات البرية والجوية التابعة للفيلق "207 الفاروق" الأفغانية، وبدعم من ضباط الشرطة، قامت بإنقاذ نحو 200 من المدنيين حاصرتهم الفيضانات في غرب البلاد.
وقال المتحدث: "بالتنسيق مع القوات البرية والجوية، أنقذت قوات الأمن نحو 200 شخص انقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات في منطقتي قرغ زرد ودوزداك قرب مدينة فراه، وذلك خلال ثلاث عمليات جوية بالمروحيات".
أفغانستان: مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر عاصفة رعدية وفيضانات شرقي البلاد
6 مايو 2023
6 مايو 2023, 13:34 GMT
وأكد أنه تم نقل جميع المُهجّرين بالطائرات المروحية إلى مناطق آمنة، حيث قدمت لهم الفرق الطبية المساعدة.
ونقلت عن وسائل إعلام أفغانية بأن جنودا من فيلق "الفاروق 207" التابع لحركة "طالبان" الأفغانية أنقذوا ركاب حافلة علقت في قلب الفيضانات وسط تيارات جارفة.
وأفادت بيانات هيئة إدارة الكوارث في ولاية فراه الأفغانية، بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقتي بكوة وخاك سفيد، أمسالخميس.

وشكلت الولاية الأفغانية لجنة طوارئ لإدارة الوضع في المناطق المتضررة، بعدما أثرت الفيضانات، الناجمة عن تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة، على عدة ولايات في البلاد.

ويشار إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تسببت الفيضانات والانهيارات الثلجية في 11 ولاية أفغانية في مقتل 17 شخصا وإصابة 11 آخرين.
ودمرت كارثة الفيضانات 274 منزلا، وألحقت أضرارا جزئية بـ 1558 منزلا آخر، وأثرت على البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمساجد، بالإضافة إلى نفوق نحو 1200 رأس من الماشية.
