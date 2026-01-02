تقرير: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/تقرير-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-الجديدة-تهدف-لتحقيق-الاستقرار-في-العلاقات-مع-روسيا-1108819001.html
تقرير: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع روسيا
تقرير: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن معهد إدارة الشؤون الخارجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة تهدف إلى "ترسيخ" العلاقات مع... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T06:26+0000
2026-01-02T06:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وجاء في التقرير، الذي اطّلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تستمر الاستراتيجية في تبني خطاب نائب الرئيس جيه. دي. فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير (شباط) 2025، والذي صدم المؤسسة الأوروبية... تعلن الولايات المتحدة عن مسار لنقل مسؤولية الأمن الأوروبي إلى الدول الأوروبية، وبالتالي تخطط لمزيد من إضعاف العلاقات الأمنية عبر الأطلسي... أما فيما يتعلق بروسيا، فالوثيقة موجزة، وتحدد بوضوح هدف "استقرار" العلاقات".وأوضح التقرير أن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، غيّرت وجهات نظرها بشأن العلاقات مع الصين".كما جاء في التقرير: "على عكس الوثائق السابقة، التي كانت تنظر بوضوح إلى الصين على أنها الخصم الرئيسي والتهديد للولايات المتحدة، فإن قسم الصين في استراتيجية ترامب يخطط لموازنة العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع الصين، مع إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والإنصاف لاستعادة الاستقلال الاقتصادي لأمريكا".وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، داعيًا أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها. وتُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم والهجرة الجماعية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، كما تُشير إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول التوقعات غير الواقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي تم تبنيها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تهدف إلى إظهار مكانة أوروبا وضمان عدم محاولتها جر الولايات المتحدة إلى مكائدها لتعزيز النظام الليبرالي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدةترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تعملان-على-أن-يكون-اللقاء-المقبل-بين-بوتين-وترامب-مثمرا-1107952005.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a0f4586e1e562533398792f21f270f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين

تقرير: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع روسيا

06:26 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 06:27 GMT 02.01.2026)
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
أفاد تقرير صادر عن معهد إدارة الشؤون الخارجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة تهدف إلى "ترسيخ" العلاقات مع روسيا، وفيما يتعلق بأوروبا، وضعت الاستراتيجية مسارا لنقل مسؤولية الأمن الأوروبي إلى الدول الأوروبية ذاتها.
وجاء في التقرير، الذي اطّلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تستمر الاستراتيجية في تبني خطاب نائب الرئيس جيه. دي. فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير (شباط) 2025، والذي صدم المؤسسة الأوروبية... تعلن الولايات المتحدة عن مسار لنقل مسؤولية الأمن الأوروبي إلى الدول الأوروبية، وبالتالي تخطط لمزيد من إضعاف العلاقات الأمنية عبر الأطلسي... أما فيما يتعلق بروسيا، فالوثيقة موجزة، وتحدد بوضوح هدف "استقرار" العلاقات".

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية لا تحدد أفقًا زمنيًا واضحًا، ولكنها تُعرف بأنها "استراتيجية ترامب"، وبالتالي فهي مصممة لفترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحالية.

وأوضح التقرير أن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، غيّرت وجهات نظرها بشأن العلاقات مع الصين".
كما جاء في التقرير: "على عكس الوثائق السابقة، التي كانت تنظر بوضوح إلى الصين على أنها الخصم الرئيسي والتهديد للولايات المتحدة، فإن قسم الصين في استراتيجية ترامب يخطط لموازنة العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع الصين، مع إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والإنصاف لاستعادة الاستقلال الاقتصادي لأمريكا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
8 ديسمبر 2025, 18:59 GMT
وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، داعيًا أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها. وتُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم والهجرة الجماعية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، كما تُشير إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول التوقعات غير الواقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.

ووفقاً للوثيقة الأمريكية، يُعلّق الاتحاد الأوروبي آماله على استمرار الأعمال العدائية، ويدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة. وتعتزم واشنطن مواجهة ذلك. وذكر موقع "بوليتيكو" أن أحد المسؤولين الأوروبيين كان غاضبًا بشدة خلال مناقشة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي تم تبنيها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تهدف إلى إظهار مكانة أوروبا وضمان عدم محاولتها جر الولايات المتحدة إلى مكائدها لتعزيز النظام الليبرالي.
البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала