دولة عربية ترفع أسعار الوقود لأول مرة منذ 6 سنوات
شهدت أسعار الوقود في الجزائر، أمس الخميس، أول زيادة منذ 6 سنوات، في خطوة تهدف لخفض فاتورة الدعم وترشيد الاستهلاك ودعم الميزانية العامة للبلاد. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وتراوحت نسب الزيادة بين 3 و30% في مختلف المشتقات النفطية، ودخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ منتصف ليلة الخميس مع تغيير لوحات الأسعار في محطات الوقود عبر الولايات.وجاءت الزيادة وفق قرار سلطة ضبط المحروقات، الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، دون إعلان رسمي مسبق من شركة "نفطال" أو السلطة نفسها، إذ ارتفع سعر غاز النفط المسال 33%، والمازوت 6.5%، والبنزين 3%، وفقا لمنصة "الطاقة".وبالتالي، أصبحت أسعار الوقود الجديدة في الجزائر كالتالي: البنزين 47 دينارا للتر، والمازوت 31 دينارا، وغاز النفط المسال 12 دينارا للتر، وفقا لموقع "الجزائر اليوم".يشار إلى أن دولا عربية عدة أعلنت عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
شهدت أسعار الوقود في الجزائر، أمس الخميس، أول زيادة منذ 6 سنوات، في خطوة تهدف لخفض فاتورة الدعم وترشيد الاستهلاك ودعم الميزانية العامة للبلاد.
وتراوحت نسب الزيادة بين 3 و30% في مختلف المشتقات النفطية، ودخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ منتصف ليلة الخميس مع تغيير لوحات الأسعار في محطات الوقود عبر الولايات.
وجاءت الزيادة وفق قرار سلطة ضبط المحروقات، الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، دون إعلان رسمي مسبق من شركة "نفطال" أو السلطة نفسها، إذ ارتفع سعر غاز النفط المسال 33%، والمازوت 6.5%، والبنزين 3%، وفقا لمنصة
"الطاقة".
23 نوفمبر 2025, 06:37 GMT
وبالتالي، أصبحت أسعار الوقود الجديدة في الجزائر كالتالي: البنزين 47 دينارا للتر، والمازوت 31 دينارا، وغاز النفط المسال 12 دينارا للتر، وفقا لموقع
"الجزائر اليوم".
يشار إلى أن دولا عربية عدة أعلنت عن خفض أسعار الوقود
مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.