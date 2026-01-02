دولة عربية ترفع أسعار الوقود لأول مرة منذ 6 سنوات

عربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر إعلانا دستوريا لـ"دولة الجنوب العربي"... عاجل
وتراوحت نسب الزيادة بين 3 و30% في مختلف المشتقات النفطية، ودخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ منتصف ليلة الخميس مع تغيير لوحات الأسعار في محطات الوقود عبر الولايات.وجاءت الزيادة وفق قرار سلطة ضبط المحروقات، الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، دون إعلان رسمي مسبق من شركة "نفطال" أو السلطة نفسها، إذ ارتفع سعر غاز النفط المسال 33%، والمازوت 6.5%، والبنزين 3%، وفقا لمنصة "الطاقة".وبالتالي، أصبحت أسعار الوقود الجديدة في الجزائر كالتالي: البنزين 47 دينارا للتر، والمازوت 31 دينارا، وغاز النفط المسال 12 دينارا للتر، وفقا لموقع "الجزائر اليوم".يشار إلى أن دولا عربية عدة أعلنت عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
محطة وقود
محطة وقود
© Photo / Unsplash/ engin akyurt
تابعنا عبر
شهدت أسعار الوقود في الجزائر، أمس الخميس، أول زيادة منذ 6 سنوات، في خطوة تهدف لخفض فاتورة الدعم وترشيد الاستهلاك ودعم الميزانية العامة للبلاد.
وتراوحت نسب الزيادة بين 3 و30% في مختلف المشتقات النفطية، ودخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ منتصف ليلة الخميس مع تغيير لوحات الأسعار في محطات الوقود عبر الولايات.
وجاءت الزيادة وفق قرار سلطة ضبط المحروقات، الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، دون إعلان رسمي مسبق من شركة "نفطال" أو السلطة نفسها، إذ ارتفع سعر غاز النفط المسال 33%، والمازوت 6.5%، والبنزين 3%، وفقا لمنصة "الطاقة".
5 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأرخص لأسعار البنزين في أفريقيا والعالم
23 نوفمبر 2025, 06:37 GMT
5 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأرخص لأسعار البنزين في أفريقيا والعالم
23 نوفمبر 2025, 06:37 GMT
وبالتالي، أصبحت أسعار الوقود الجديدة في الجزائر كالتالي: البنزين 47 دينارا للتر، والمازوت 31 دينارا، وغاز النفط المسال 12 دينارا للتر، وفقا لموقع "الجزائر اليوم".
يشار إلى أن دولا عربية عدة أعلنت عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
